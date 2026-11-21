Україні загрожує дефіцит м'яса, а свинина може подорожчати до 400 гривень за кілограм. В Асоціації «Свинарі України» попереджають про різке скорочення поголів'я свиней.

Дефіцит продуктів в Україні може стати реальністю вже найближчими місяцями. В Асоціації «Свинарі України» попереджають, що свинина здатна подорожчати до 400 гривень за кілограм, а поголів'я свиней в Україні може скоротитися наполовину.

В асоціації пояснюють: головна причина - тривале збиткове виробництво. Через низькі закупівельні ціни значна частина фермерів почала вирізати маточне поголів'я, і цей процес уже набрав обертів.

Чому свинина дорожчає

Коли господарства позбуваються свиноматок, зменшується кількість поросят, а отже, і обсяг м'яса на ринку. Це неминуче штовхає ціну вгору - в асоціації кажуть, що вартість кілограма може дійти до 400 гривень.

В Асоціації «Свинарі України» наголошують: поки споживач цього не відчув у повній мірі, але за кілька місяців ситуація може різко змінитися, коли дефіцит стане відчутним на полицях магазинів.

Що кажуть про скорочення поголів'я

В асоціації прогнозують, що поголів'я свиней в Україні здатне скоротитися до половини від нинішнього рівня. Це безпосередньо позначиться і на цінах для споживача, і на асортименті продукції.

На тлі цього інші види м'яса також можуть підтягнутися в ціні, адже попит перерозподілятиметься між категоріями товарів.

Що робити споживачам

Робити великі запаси м'яса наразі сенсу немає: пропозиція на ринку ще достатня. Купуйте свинину в межах звичних потреб і звіряйте ціни в різних мережах, щоб не переплачувати.

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