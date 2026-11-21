У 2026 році держава передбачила 6 мільярдів гривень субвенції на будівництво 113 підземних шкіл і 18 підземних дитячих садків. Пріоритет - регіони з найбільшими безпековими ризиками.

Укриття в школах і садках України продовжують будувати - у 2026 році на облаштування нових безпечних просторів у закладах освіти передбачили 6 мільярдів гривень субвенції. За ці кошти планують збудувати 113 підземних шкіл і 18 підземних дитячих садків.

Загалом з 2023 року в Україні вже завершили будівництво 144 підземних шкіл. Про це в інтерв'ю «Суспільному» розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Де будуватимуть нові підземні школи

Пріоритет під час розподілу коштів надають регіонам із найбільшими безпековими ризиками. Ідеться про Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Харківську області.

За словами міністра, спорудження одного такого об'єкта триває орієнтовно два роки. На строки впливають різні обставини: складні ґрунти, проблеми з підрядниками, мобілізація працівників або наближення лінії фронту. Іноді після завершення будівництва виникають труднощі з введенням об'єкта в експлуатацію, якщо фактично збудоване приміщення не відповідає проєктній документації.

Водночас укриття в школах можуть бути різними. Це не обов'язково нова підземна споруда: для безпечного перебування учнів громади також переобладнують технічні підвали, облаштовують там навчальні місця та необхідне обладнання.

Скільки укриттів ще потрібно українським школам

Понад 9 тисяч шкіл нині працюють в очному або змішаному форматі навчання. Водночас Україні потрібно облаштувати ще приблизно 8 тисяч укриттів.

Бутенко назвав ідею школи як безпекового хабу, де дитина могла б перебувати під наглядом відповідальних дорослих, харчуватися та мати доступ до укриття, дуже важливою. Однак для її реалізації потрібно значно більше облаштованих безпечних просторів.

Міністр зауважив, що потреба в укриттях не обмежується прифронтовими регіонами. Через зміну тактики російських обстрілів безпекові ризики зростають і для західних областей, зокрема Львівщини та Волині.

Як школи організовують навчання під час тривог

Бутенко порівняв організацію навчання під час повітряних тривог у Києві та Київській області. На початку навчального року громади області краще пристосувалися до безпекових умов - у деяких школах навіть у звичайних укриттях облаштували навчальні простори з перегородками, щоб учні різних класів могли займатися одночасно.

Натомість у частині столичних шкіл бракувало місця, щоб організувати повноцінні уроки в укриттях. Через це діти під час тривог просто чекали на відбій.

Як приклад міністр навів ситуацію, коли місткість шкільного укриття дозволяє розмістити лише вісім класів, хоча загалом у закладі їх 40. У такому разі школа може організувати навчання позмінно, щоб усі учні мали можливість перебувати в безпечному просторі.

У проєкті держбюджету на 2027 рік на інвестиційні проєкти в освітній сфері передбачили 10,1 мільярда гривень. Із цієї суми 3,7 мільярда гривень планують спрямувати на створення безпечних умов та облаштування укриттів у школах і дитячих садках.

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