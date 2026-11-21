В Україні з'явилася петиція із закликом запровадити щомісячні державні виплати на кожну дитину до досягнення повноліття. Автори вважають, що батьки потребують системної фінансової підтримки.

Дитячі виплати для сімей в Україні можуть стати щомісячними аж до повноліття дитини. На офіційному порталі петицій з'явилася нова ініціатива - автори пропонують платити державні гроші батькам на кожну дитину, поки їй не виповниться 18 років.

Зараз допомога на дітей в Україні переважно має обмежений характер. Окремі виплати передбачені при народженні, для багатодітних родин, на дітей з інвалідністю або ж у межах програми «Дія». Нова петиція пропонує зробити підтримку регулярною і для всіх без винятку.

Автори звернення наголошують, що витрати на утримання дитини не зникають після трьох років - навпаки, з віком вони зростають. Одяг, шкільне приладдя, гуртки, лікування - усе це лягає на плечі родини, і разова допомога при народженні цю проблему не вирішує.

Що саме пропонують автори

Ідея проста: щомісячна фіксована виплата на кожну дитину, незалежно від доходів родини. Кошти, на думку ініціаторів, мають надходити до досягнення дитиною 18 років і їх можна було б отримувати через «Дію» або органи соцзахисту.

Поки що це саме петиція, а не ухвалений закон. Щоб ініціативу розглянула Верховна Рада, вона має набрати необхідну кількість підписів. Лише після цього питання можуть винести на обговорення профільного комітету.

Що зараз отримують батьки в Україні

Для порівняння варто нагадати чинні виплати. При народженні дитини держава платить понад 41 тисячу гривень, однак їх виплачують частинами протягом кількох років. Одноразова сума на першу виплату становить близько 10 тисяч гривень.

Батьки-одинаки, малозабезпечені сім'ї та родини з дітьми з інвалідністю отримують окремі допомоги. Але універсальної щомісячної виплати на кожну дитину, якої домагаються автори петиції, у державі наразі немає.

Як підтримати ініціативу

Підписати петицію можна на офіційному сайті звернень до Кабміну. Для цього потрібен електронний підпис або авторизація через «Дію». Після збору 25 тисяч голосів ініціативу передадуть на розгляд уряду.

Раніше Politeka повідомляла, виплати на померлу дитину: як мати три роки отримувала державні гроші.

Також Politeka писала, скільки грошей платять на дитину багатодітним сім'ям в Україні.