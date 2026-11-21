До конца ноября владельцы участков еще могут успеть с подзимней посадкой холодостойких культур. Рассказываем, что именно стоит сеять и на какую глубину, чтобы весной получить самый ранний урожай.

Что посеять под зиму на огороде - вопрос, который в ноябре волнует многих владельцев участков. Даже во второй половине месяца еще можно успеть посадить холодостойкие культуры, которые весной дадут всходы раньше всех.

Почему овощи сажают именно под зиму

Огородный сезон вроде бы уже прошел, но в конце ноября наступает идеальное время для озимых посадок. Такие растения нуждаются в закаливании холодом: они зимуют под землей, а как только наступает первое весеннее тепло - сразу дают всходы.

Именно поэтому их сеют сейчас, а не весной. Перезимовав в почве, семена просыпаются раньше тех, что посеяли в апреле, и урожай появляется на несколько недель быстрее.

Подготовка почвы перед посевом

Перед тем как сеять любые семена поздней осенью, следует сначала взрыхлить почву и обеспечить хороший дренаж. Рыхлая земля лучше пропускает воздух и воду.

Дренаж помогает избежать застоя влаги, чтобы за зиму семена не сгнили. Только после этих подготовительных шагов можно переходить к посеву.

Какие овощи сажают под зиму

Под зиму можно посадить, в частности, бобы - стручковую фасоль. Ее заглубляют на 5 сантиметров, оставляя примерно 20-25 сантиметров между соседними растениями.

Еще одна культура для осенней посадки - ранний горох. Его сеют на глубине 4 сантиметра с расстоянием 75 сантиметров между рядами.

Озимая морковь требует другого подхода: семена заглубляют лишь на 1 сантиметр, а расстояние между посевами составляет 30 сантиметров. Морозостойкие салаты сеют так же - на глубину 1 сантиметр с тем же расстоянием 30 сантиметров.

Под зиму готовят и быстрорастущую зелень. Все эти культуры хорошо приживаются в украинском климате.

Как укрыть посадки и цветы на зиму

Свои задачи осенью есть и у цветоводов. На клумбах под зиму чаще всего сажают душистый горошек, нигеллу, эрингиум, эвкомис и глориозу.

В украинском климате эти растения лучше высаживать в неотапливаемую теплицу или надежно укрыть грядки мульчей или агроволокном. Такая защита подготовит посадки к холодам, и именно от нее зависит, как они перезимуют.

Цветы можно сажать и в горшки и выращивать прямо на балконе - это удобный вариант для тех, у кого нет большого участка.

Что в итоге

Как только весной начнется тепло, растения, посаженные в ноябре, порадуют ранним цветением и быстрым урожаем. Осенние посадки позволяют получить результат раньше, чем обычно, поэтому стоит поспешить, пока земля еще не промерзла.

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