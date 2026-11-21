До кінця листопада власники ділянок ще можуть встигнути з підзимовою посадкою холодостійких культур. Розповідаємо, що саме варто сіяти і на яку глибину, щоб навесні отримати найраніший урожай.

Що посіяти під зиму на городі - питання, яке в листопаді хвилює багатьох власників ділянок. Навіть у другій половині місяця ще можна встигнути посадити холодостійкі культури, які навесні дадуть паростки раніше за всі інші.

Чому овочі садять саме під зиму

Городній сезон ніби вже минув, але наприкінці листопада настає ідеальний час для озимих посадок. Такі рослини потребують загартовування холодом: вони зимують під землею, а щойно настає перше весняне тепло - одразу дають паростки.

Саме тому їх сіють зараз, а не навесні. Перезимувавши в ґрунті, насіння прокидається раніше, ніж те, що висіяли у квітні, і врожай з'являється на кілька тижнів швидше.

Підготовка ґрунту перед посівом

Перед тим як сіяти будь-яке насіння пізно восени, слід спочатку розпушити ґрунт та забезпечити гарний дренаж. Розпушена земля краще пропускає повітря й воду.

Дренаж допомагає уникнути застою вологи, щоб за зиму насіння не підгнило. Лише після цих підготовчих кроків можна переходити до посіву.

Які овочі висаджують під зиму

Під зиму можна посадити, зокрема, боби - стручкову квасолю. Її заглиблюють на 5 сантиметрів, залишаючи приблизно 20-25 сантиметрів між сусідніми рослинами.

Ще одна культура для осінньої посадки - ранній горох. Його сіють на глибині 4 сантиметри з відстанню 75 сантиметрів між рядами.

Озима морква потребує іншого підходу: насіння заглиблюють лише на 1 сантиметр, а відстань між посівами становить 30 сантиметрів. Морозостійкі салати сіють так само - на глибину 1 сантиметр із тією ж відстанню 30 сантиметрів.

Під зиму готують і швидкоросту зелень. Усі ці культури добре приживаються в українському кліматі.

Як укрити посадки та квіти на зиму

Свої завдання восени мають і квітникарі. На клумбах під зиму найчастіше садять духмяний горошок, нігеллу, ерінгіум, евкоміс та глоріозу.

В українському кліматі ці рослини краще висаджувати в неопалювану теплицю або надійно вкрити грядки мульчею чи агроволокном. Такий захист підготує посадки до холодів, і саме від нього залежить, як вони перезимують.

Квіти можна садити і в горщики та вирощувати просто на балконі - це зручний варіант для тих, хто не має великої ділянки.

Що в результаті

Щойно навесні почнеться тепло, рослини, посаджені в листопаді, порадують раннім цвітінням і швидким урожаєм. Осінні посадки дозволяють отримати результат раніше, ніж зазвичай, тому варто поспішити, поки земля ще не промерзла.

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