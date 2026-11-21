Картопля поруч із цибулею, хліб у холодильнику, помідори на найхолоднішій полиці - такі звичні способи зберігання насправді скорочують термін придатності. Розповідаємо, що робити неправильно і як зберігати їжу, щоб вона довше лишалася свіжою.

Дефіцит олії в Україні вже змушує уважніше ставитися до продуктів. Але їжа псується швидше й через неправильне зберігання: картопля поруч із цибулею, хліб у холодильнику, помідори на найхолоднішій полиці. Як повідомляє Експерт, ці звичні способи насправді скорочують термін придатності.

Нижче розбираємо, що саме робити неправильно і як зберігати продукти, щоб вони довше лишалися свіжими.

Картопля поруч із цибулею - не найкраща пара

Цибуля виділяє газ етилен, який змушує картоплю швидше проростати і гнити. Тримати їх в одному ящику чи поруч на полиці - помилка.

Картоплю краще зберігати в темному прохолодному місці, окремо від цибулі та часнику. Цибулі підходить сухе місце з доступом повітря, наприклад сітка чи кошик.

Хліб у холодильнику черствіє швидше

На холоді крохмаль у хлібі кристалізується швидше, тому батон стає сухим і несмачним уже за кілька днів. Холодильник для хліба не годиться.

За кімнатної температури в хлібниці хліб лишається свіжим довше. Якщо треба зберегти його на тижні, краще порізати на шматки і покласти в морозилку, а потім розігрівати в тостері чи на сковороді.

Помідори не люблять холодну полицю

Найхолодніша полиця холодильника псує помідори: вони стають борошнистими, втрачають аромат і сік. Низька температура руйнує їхню структуру.

Стиглі помідори краще тримати за кімнатної температури, плодоніжкою донизу. У холодильник можна прибрати лише ті, що вже почали перестигати.

Що ще не варто класти в холодильник

Банани - шкірка швидко темніє, а м'якоть втрачає смак.

Мед - швидше кристалізується і твердне.

Цибуля і часник - стають м'якими й проростають.

Оливкова олія - каламутніє та густішає на холоді.

Така їжа добре зберігається в сухому темному місці за кімнатної температури.

Де яким продуктам місце

Молоко, м'ясо, риба, сир, яйця, свіжа зелень і ягоди - у холодильнику за температури близько 3-4 градусів. Овочі та фрукти - у спеціальних контейнерах, але не всі разом: яблука й банани виділяють етилен і прискорюють дозрівання сусідів.

Як зберігати продукти довше

Регулярно прибирайте холодильник і протирайте полиці, не захаращуйте їх, щоб повітря циркулювало. Перевіряйте терміни придатності та не тримайте поряд продукти, що виділяють етилен, із тими, що до нього чутливі.

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