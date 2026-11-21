Картофель рядом с луком, хлеб в холодильнике, помидоры на самой холодной полке - такие привычные способы хранения на самом деле сокращают срок годности. Рассказываем, что делается неправильно и как хранить еду, чтобы она дольше оставалась свежей.

Дефицит масла в Украине уже заставляет внимательнее относиться к продуктам. Но еда портится быстрее и из-за неправильного хранения: картофель рядом с луком, хлеб в холодильнике, помидоры на самой холодной полке. Как сообщает Эксперт, эти привычные способы на самом деле сокращают срок годности.

Ниже разбираем, что именно делается неправильно и как хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими.

Картофель рядом с луком - не лучшая пара

Лук выделяет газ этилен, который заставляет картофель быстрее прорастать и гнить. Держать их в одном ящике или рядом на полке - ошибка.

Картофель лучше хранить в темном прохладном месте, отдельно от лука и чеснока. Луку подходит сухое место с доступом воздуха, например сетка или корзина.

Хлеб в холодильнике черствеет быстрее

На холоде крахмал в хлебе кристаллизуется быстрее, поэтому батон становится сухим и невкусным уже через несколько дней. Холодильник для хлеба не подходит.

При комнатной температуре в хлебнице хлеб остается свежим дольше. Если нужно сохранить его на неделю, лучше нарезать на куски и положить в морозилку, а затем разогревать в тостере или на сковороде.

Помидоры не любят холодную полку

Самая холодная полка холодильника портит помидоры: они становятся мучнистыми, теряют аромат и сок. Низкая температура разрушает их структуру.

Спелые помидоры лучше держать при комнатной температуре, плодоножкой вниз. В холодильник можно убрать только те, что уже начали перезревать.

Что еще не стоит класть в холодильник

Бананы - кожура быстро темнеет, а мякоть теряет вкус.

Мед - быстрее кристаллизуется и твердеет.

Лук и чеснок - становятся мягкими и прорастают.

Оливковое масло - мутнеет и густеет на холоде.

Такая еда хорошо хранится в сухом темном месте при комнатной температуре.

Где каким продуктам место

Молоко, мясо, рыба, сыр, яйца, свежая зелень и ягоды - в холодильнике при температуре около 3-4 градусов. Овощи и фрукты - в специальных контейнерах, но не все вместе: яблоки и бананы выделяют этилен и ускоряют созревание соседей.

Как хранить продукты дольше

Регулярно убирайте холодильник и протирайте полки, не загромождайте их, чтобы воздух циркулировал. Проверяйте сроки годности и не держите рядом продукты, выделяющие этилен, с теми, что к нему чувствительны.

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