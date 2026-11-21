В воскресенье, 22 ноября, в Карпатах прогнозируют мороз до -8° и значительный снег, на дорогах запада возможна гололедица. Остальная часть страны - преимущественно без осадков и теплее климатической нормы.

Погода на Новый год в Украине еще впереди, а уже в это воскресенье, 22 ноября, страну накроет настоящее похолодание: на высокогорье Карпат столбики термометров опустятся до -8°, а на западе выпадет значительный снег.

В целом выходные в Украине будут преимущественно без осадков, а температура останется выше климатической нормы. Лишь западные области и Карпаты почувствуют приближение зимы, говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, опубликованном на сайте Meteoprog.

Что ждет западные области

В воскресенье на западе днем местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, а в Карпатах синоптики прогнозируют значительный снег. Местами дороги может покрыть гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Температура воздуха в западных областях составит -3...+2° ночью и +2...+7° днем. В самих Карпатах ночью ожидается -3...-8°, а днем 0...-5°.

Остальные регионы - сухо и теплее нормы

На севере Украины осадков не прогнозируется. Температура будет колебаться в пределах 0...-5° ночью и 0...+5° днем.

В центральных регионах также будет сухо. Ночью -3...+2°, днем воздух прогреется до +2...+7°.

На юге страны существенных осадков не ожидается, лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Температура составит +2...+7° ночью и +7...+12° днем.

На востоке ночью прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров покажут 0...+5° ночью и +2...+7° днем.

Как спланировать день

Тем, кто едет в Карпаты или на запад Украины, стоит учитывать гололедицу и снег на дорогах - лучше выезжать заранее и иметь зимнюю резину. Остальная часть страны может рассчитывать на сухую, хоть и прохладную погоду без существенных осложнений.

Ранее Politeka сообщала, где после потепления ждать снег и заморозки.

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