Украинцы, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года, могут получить государственную компенсацию по программе «еВосстановление». Право на выплату имеют и переселенцы.

Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ в Украине предусматривает сразу несколько форм помощи - деньги на ремонт, на строительство или жилищный сертификат. Подать заявку можно через «Дию», а право на выплату имеют и переселенцы, если их недвижимость расположена на подконтрольной Украине территории.

Государственная программа «еВосстановление» действует для украинцев, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. В зависимости от состояния недвижимости владелец может получить деньги на ремонт, средства на строительство нового дома или жилищный сертификат для приобретения другого жилья.

Сколько платят за поврежденное жилье

Компенсацию по программе «еВосстановление» можно потратить на строительные материалы и оплату ремонтных работ. Ее также могут получить владельцы, которые уже полностью или частично отремонтировали жилье за собственные средства.

Размер выплаты определяют по результатам оценки повреждений:

категория А - до 200 тысяч гривен;

категория Б - от 200 до 350 тысяч гривен для квартир;

категория Б - от 200 до 500 тысяч гривен для частных домов.

Как оформить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько шагов:

Подать сообщение о поврежденном имуществе через приложение или портал «Дия», если этого еще не сделали. Убедиться, что недвижимость внесена в Государственный реестр вещных прав. Если нет - сначала зарегистрировать право собственности. Открыть специальный счет в банке. Подать заявление на компенсацию через «Дию». При необходимости получить согласие совладельцев и предоставить дополнительные документы.

После рассмотрения заявления комиссия принимает решение о компенсации и ее размере. Сообщение о решении должно поступить через «Дию» не позднее следующего рабочего дня после внесения информации в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Компенсация за уничтоженное жилье: какие есть варианты

Если дом или квартира полностью уничтожены, компенсацию предоставляют в одной из трех форм: средства на строительство нового дома, жилищный сертификат для приобретения другого жилья или жилье в рамках местных программ восстановления.

Подать заявление можно онлайн через портал или приложение «Дия», а также офлайн - в ЦНАПе, органе социальной защиты населения или у нотариуса.

Как выплачивают средства на строительство

Компенсацию на строительство нового дома выплачивают двумя частями: 50% - после принятия решения о компенсации и выполнения условий по документам, еще 50% - после подтверждения комиссией промежуточного этапа строительства.

Специальный счет закрывают без отдельного заявления получателя: через 36 месяцев со дня зачисления первого платежа или через 12 месяцев с даты открытия счета, если средства на него не поступали.

Что важно знать о жилищном сертификате

Владельцам уничтоженного жилья, получившим сертификат, стоит учесть несколько условий:

обратиться за финансированием можно в течение пяти лет со дня выдачи сертификата;

после подтверждения бронирования средств есть 30 календарных дней для оформления приобретения жилья;

если новое жилье дороже суммы сертификата, разницу можно доплатить собственными средствами;

перед оформлением покупки нужно прекратить право собственности на уничтоженное жилье;

в течение пяти лет после приобретения новое жилье нельзя продавать или дарить.

Куда обращаться за юридической помощью

Если в компенсации отказали или возникли проблемы с документами, можно обратиться в систему бесплатной правовой помощи. Юристы объяснят порядок действий и возможные способы защиты прав.

Консультацию можно получить по телефону 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные), в Telegram или Viber, а также в ближайшем бюро бесплатной правовой помощи.

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