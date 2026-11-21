Українці, чиє житло постраждало або було знищене через бойові дії після 24 лютого 2022 року, можуть отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення». Право на виплату мають і переселенці.

Компенсація за знищене житло для ВПО в Україні передбачає одразу кілька форм допомоги - гроші на ремонт, на будівництво або житловий сертифікат. Подати заявку можна через «Дію», а право на виплату мають і переселенці, якщо їхня нерухомість розташована на підконтрольній Україні території.

Державна програма «єВідновлення» діє для українців, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Залежно від стану нерухомості власник може отримати гроші на ремонт, кошти на будівництво нового будинку або житловий сертифікат для придбання іншого житла.

Скільки платять за пошкоджене житло

Компенсацію за програмою «єВідновлення» можна витратити на будівельні матеріали та оплату ремонтних робіт. Її також можуть отримати власники, які вже повністю або частково відремонтували житло власним коштом.

Розмір виплати визначають за результатами оцінки пошкоджень:

категорія А - до 200 тисяч гривень;

категорія Б - від 200 до 350 тисяч гривень для квартир;

категорія Б - від 200 до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

Як оформити компенсацію за пошкоджене житло

Щоб отримати гроші, потрібно виконати кілька кроків:

Подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок або портал «Дія», якщо цього ще не зробили. Переконатися, що нерухомість внесена до Державного реєстру речових прав. Якщо ні - спершу зареєструвати право власності. Відкрити спеціальний рахунок у банку. Подати заяву на компенсацію через «Дію». За потреби отримати згоду співвласників і надати додаткові документи.

Після розгляду заяви комісія ухвалює рішення щодо компенсації та її розміру. Повідомлення про рішення має надійти через «Дію» не пізніше наступного робочого дня після внесення інформації до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Компенсація за знищене житло: які є варіанти

Якщо будинок або квартира повністю знищені, компенсацію надають в одній із трьох форм: кошти на будівництво нового будинку, житловий сертифікат для придбання іншого житла або житло в межах місцевих програм відновлення.

Подати заяву можна онлайн через портал або застосунок «Дія», а також офлайн - у ЦНАПі, органі соціального захисту населення або в нотаріуса.

Як виплачують кошти на будівництво

Компенсацію на будівництво нового будинку виплачують двома частинами: 50% - після ухвалення рішення про компенсацію та виконання умов щодо документів, ще 50% - після підтвердження комісією проміжного етапу будівництва.

Спеціальний рахунок закривають без окремої заяви отримувача: через 36 місяців із дня зарахування першого платежу або через 12 місяців із дати відкриття рахунку, якщо кошти на нього не надходили.

Що важливо знати про житловий сертифікат

Власникам знищеного житла, які отримали сертифікат, варто врахувати кілька умов:

звернутися за фінансуванням можна протягом п'яти років із дня видачі сертифіката;

після підтвердження бронювання коштів є 30 календарних днів для оформлення придбання житла;

якщо нове житло дорожче за суму сертифіката, різницю можна доплатити власними коштами;

перед оформленням купівлі потрібно припинити право власності на знищене житло;

протягом п'яти років після придбання нове житло не можна продавати чи дарувати.

Куди звертатися по юридичну допомогу

Якщо у компенсації відмовили або виникли проблеми з документами, можна звернутися до системи безоплатної правничої допомоги. Юристи пояснять порядок дій і можливі способи захисту прав.

Консультацію можна отримати за телефоном 0 800 213 103 (дзвінки в межах України безкоштовні), у Telegram або Viber, а також у найближчому бюро безоплатної правничої допомоги.

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