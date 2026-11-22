С наступлением холодов на украинских заправках меняется не только цена, но и состав топлива. С ноября по март привычный А-95 имеет другую рецептуру, благодаря которой двигатель легче заводится в мороз.

Топливо на АЗС подешевело, однако с наступлением холодов на заправках меняется не только цена, но и состав бензина. С ноября по март привычный А-95 имеет другую рецептуру, благодаря которой двигатель намного легче заводится в мороз. Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

Чем зимний бензин отличается от летнего

О морозостойком дизельном топливе знает почти каждый водитель, а вот сезонный бензин для многих остается неожиданностью. В отличие от дизельного топлива, которое на морозе быстро густеет, бензин сохраняет текучесть и замерзает только при температуре ниже -60 °C. Поэтому в зимней рецептуре меняют не вязкость, а испаряемость жидкости.

Двигатель внутреннего сгорания сжигает не саму жидкость, а ее пар в смеси с воздухом, однако на холоде испарение идет слишком медленно. Чтобы двигатель не капризничал при утреннем запуске, в топливо добавляют больше легких фракций, например бутан, который используют в обычных зажигалках.

Летом действует противоположное правило, ведь слишком легкий состав в жару может закипеть прямо в топливных магистралях. Из-за воздушных пробок двигатель рискует внезапно заглохнуть, от чего раньше особенно страдали старые карбюраторные машины. Дополнительной мощности зимний А-95 не дает, ведь энергии в одном литре такого топлива даже чуть меньше, чем в летнем.

Когда продают зимний бензин

Летний вариант топлива реализуют на заправках с 16 апреля по 15 октября, а полноценное зимнее появляется в продаже с 16 ноября. В переходные недели весной и осенью сети продают промежуточный сорт.

На заправочном пистолете сезонность топлива обычно никак не обозначается. Чтобы убедиться в характеристиках заправленного А-95, водитель может попросить у оператора копию паспорта качества на партию продукта.

Что делать, если в баке осталось летнее топливо

Если в баке еще есть летнее топливо, а на улице ударил сильный мороз, исправный современный автомобиль с системой впрыска все равно заведется. Стартер просто будет крутить коленвал чуть дольше, чем обычно, хотя старым карбюраторным моделям в такую погоду придется значительно тяжелее.

Когда весной в баке остается зимний сорт, современная электроника легко адаптируется к изменениям. Сливать топливо не нужно, ведь на АЗС сначала завозят промежуточный вариант, и старые запасы постепенно смешаются со свежими.

Чего категорически нельзя делать

Самостоятельно доливать в бак спирт, бытовые растворители или сомнительные присадки с пометкой «для зимы» не стоит. Лучшее решение - заправляться на крупных станциях с быстрым оборотом топлива, где в резервуарах всегда хранится свежий продукт, соответствующий сезону.

Ранее Politeka сообщала, цены на бензин и дизель снизились: сколько стоит топливо на АЗС.

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