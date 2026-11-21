Нотариусы в Украине теперь видят долги владельца при оформлении продажи или дарения квартиры. Если на недвижимости «висят» долги, сделку могут не удостоверить.

Продажа квартиры в Украине теперь проходит через дополнительную проверку - нотариус при оформлении сделки видит долги владельца. Если на недвижимости «висят» долги, продать или подарить квартиру не получится.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета». Нотариусы получили доступ к Единому реестру должников, который ведет Министерство юстиции Украины.

Теперь перед удостоверением договора купли-продажи или дарения нотариус проверяет, нет ли на владельце открытых исполнительных производств. Если долги есть, сделку могут не удостоверить.

Какие долги блокируют продажу

Чаще всего сделку не удостоверяют из-за долгов по алиментам. Если человек не платит алименты, его вносят в реестр должников, и нотариус это видит.

Также проверяют открытые исполнительные производства - судебные решения о взыскании долгов, неоплаченные штрафы или коммунальные платежи. Если на владельца «висит» такое производство, продать квартиру не выйдет.

Что делать покупателю

Покупателю стоит проверить квартиру перед сделкой. Проще всего - попросить продавца показать справку об отсутствии долгов или самостоятельно проверить реестр должников.

Как проверить долги

Проверить себя или продавца можно бесплатно на сайте Министерства юстиции. Достаточно знать фамилию, имя и отчество или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если долги есть, их стоит погасить до сделки. После погашения долга человека исключают из реестра, и нотариус сможет удостоверить договор.

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