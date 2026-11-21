Владеть и торговать криптовалютой в Украине законно, но неудачный вывод денег может обернуться блокировкой счета и претензиями налоговой. Юристы объяснили, какой налог заплатить и какие документы сохранить, чтобы этого избежать.

Налоги на криптовалюту в Украине до сих пор не урегулированы отдельным законом, но сам актив вполне легален. Украинцы могут годами покупать Bitcoin, хранить USDT или торговать на международных биржах, пока однажды не столкнутся с вопросами со стороны банка или налоговой. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном «Судебно-юридической газетой».

Главная ловушка не в том, что крипта вне закона. Владеть, покупать и продавать криптовалюту в Украине разрешено. Проблемы начинаются там, где прибыль заходит на обычный банковский счет без каких-либо объяснений и документов.

Банки ведут финансовый мониторинг. Если на карту регулярно поступают крупные суммы с криптобирж или P2P-обменников, а происхождение денег не подтверждено, счет могут временно заблокировать и попросить объяснить, откуда средства.

Вторая ловушка налоговая. Прибыль от продажи криптовалюты рассматривается как инвестиционный доход: с него платят 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. То есть с чистой прибыли государству отдают 19,5%.

Платить нужно именно с прибыли, а не со всей суммы. Если купили Bitcoin за 100 тысяч гривен, а продали за 150 тысяч, налог считают с разницы в 50 тысяч. Поэтому важно хранить документы о первоначальной покупке.

Какие документы сохранить, чтобы не было проблем

Чтобы и банк, и налоговая получили ответы без лишних нервов, стоит иметь на руках подтверждение каждой операции. Это выписки с биржи, отчеты о покупке и продаже, номера транзакций в блокчейне, чеки о выводе средств и договоры, если оплату получали за товары или услуги в крипте.

Отдельно юристы советуют фиксировать разницу между «входящими» и «исходящими» суммами, ведь именно она является объектом налогообложения. Без данных о цене покупки доказать базу для расчета налога будет сложно.

Как легально вывести деньги с биржи

Выводите средства на счет в банке, а не через анонимные обменники без чеков.

Декларируйте прибыль в годовой налоговой декларации до 1 мая следующего года.

Платите 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с прибыли.

Храните выписки с биржи и подтверждение происхождения средств по требованию банка.

Самая частая ошибка это попытка «спрятать» доход, переведя его мелкими суммами через несколько обменников. Такая схема выглядит еще более подозрительной и чаще всего приводит к блокировке счета, а не к экономии на налогах.

Если счет уже заблокировали, алгоритм простой: предоставить банку документы о происхождении средств, подтвердить источник дохода и, при необходимости, заплатить налог с прибыли. В большинстве случаев после этого счет разблокируют.

Отдельно стоит напомнить, что отдельный закон о налогообложении криптоактивов пока отложили, но общие правила уплаты налога с доходов уже действуют. То есть «еще нет закона» не значит «можно не платить».

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