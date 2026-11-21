В сети АТБ действуют ограничения на продажу социальных товаров - не более 6 единиц в одни руки. Лимиты ввели еще 28 августа после ударов по складам, новых ограничений нет, а дефицита масла в Украине не будет, уверяют в Минагро.

Тревогу из-за масла в Украине в соцсетях раздувают зря - в торговых сетях уверяют, что никаких новых ограничений на продажу продуктов не вводили. Покупатели жалуются, что не могут взять подсолнечного масла больше определенного количества в одни руки, но эти лимиты не новые, они действуют еще с конца лета.

В сети АТБ в ответ на запрос УНИАН объяснили, что правило "6 штук социальных товаров в одни руки" ввели еще в августе после ударов по складам. "С тех пор ничего не изменилось, официальная позиция изложена на сайте", - отметили в пресс-службе компании.

Какие продукты отпускают не более 6 штук

Ограничения действуют с 28 августа. Под них подпадают семь позиций:

подсолнечное масло;

уксус;

крупы;

макаронные изделия;

мука;

соль;

сахар.

"Никаких новых ограничений в сети нет, ажиотажа на какие-либо группы товаров не наблюдаем. Если в некоторых магазинах иногда временно отсутствуют отдельные позиции, то это все из-за затрудненной логистики", - цитирует заявление АТБ УНИАН.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия уверяют, что держат под постоянным контролем ситуацию в масложировой отрасли на фоне атак российских оккупантов на предприятия пищевой промышленности. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подтвердил временную приостановку части маслоэкстракционных заводов из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак.

"После стабилизации ситуации и завершения необходимых восстановительных работ они возобновят работу. Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая", - пояснил он.

Поводом для волнений стала остановка крупных производителей. 12 ноября крупнейший производитель масла в Украине "Кернел" объявил о приостановке работы всех своих мощностей. На следующий день появилась информация о приостановке производства на "Дельта Вилмар Украина" и маслоэкстракционном заводе "Потоки" в Днепре.

В то же время в ассоциации "Укролияпром" подчеркивают, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит: ежегодное потребление продукта на внутреннем рынке составляет менее 10% от объемов отечественного производства.

Что стоит знать покупателям

Если в магазине просят не брать более 6 единиц социального товара в одни руки, это давнее правило, а не признак дефицита. Временное отсутствие отдельной позиции на полке в сетях объясняют логистикой, а не нехваткой продукта. Новые ограничения пока не анонсировали.

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