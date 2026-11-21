Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 22 по 28 ноября показывает стремительное падение температуры: от +7° в начале недели до 0° в субботу, 28 ноября, с возможными осадками в понедельник и четверг.

Предыдущем недельном прогнозе погоды для региона уже шла речь об изменчивых погодных условиях, а на этой неделе Днепропетровскую область накроет еще более ощутимое изменение: температура упадет от +7° в начале периода до 0° в конце недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 22 по 28 ноября дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от 0° до +7°.

В воскресенье, 22 ноября, днем ожидается +6°, ночью +4°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 23 ноября, воздух прогреется до +7° — это самый теплый день недели. Ночью температура опустится до 0°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, столбики термометров днем покажут +2°, а ночью +2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 25 ноября, температура удержится на отметке +1° днем, ночью ожидается -1°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 26 ноября, днем +1°, ночью похолодает до -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 27 ноября, днем удержится +1°, ночью -1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, дневная температура опустится до 0° — это самый прохладный день недели. Ночью ожидается -3°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 23 ноября, с температурой +7°, а самым прохладным — суббота, 28 ноября, когда днем будет лишь 0°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в понедельник, 23 ноября, и в четверг, 26 ноября.

Из-за стремительного похолодания во второй половине недели жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками — в понедельник и четверг — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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