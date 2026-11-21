Современные школьники живут в режиме постоянной нагрузки, и психолог Сьюзен Алберс из клиники Cleveland Clinic называет это «идеальным штормом давления». Объясняем, как родителям помочь ребенку справиться со школьным стрессом и когда стоит обращаться за профессиональной поддержкой.

Изменения в школах и школьная нагрузка обсуждаются едва ли не в каждой семье. Домашние задания, контрольные, оценки и отношения с одноклассниками держат школьников в постоянном напряжении. Психолог Сьюзен Алберс из клиники Cleveland Clinic называет современную детскую нагрузку «идеальным штормом давления».

Школьный стресс не заканчивается вместе с последним уроком. Он «переезжает» домой и влияет на настроение, сон, поведение и физическое самочувствие ребенка, говорится в материале ТСН. Однако родителям по силам этому помочь: не сделать жизнь ребенка беззаботной, а научить его справляться со сложными эмоциями.

Объясните, что отдых - это не пустая трата времени

Когда ребенок готовится к контрольной или пытается успеть на все кружки, совет «просто расслабься» не сработает. Лучше объяснить, как стресс влияет на его собственные цели: чрезмерное волнение ухудшает концентрацию, память и способность вспоминать выученное. То есть ночная зубрежка и постоянная тревога могут не помогать, а наоборот, мешать хорошим результатам.

Научите расставлять приоритеты

Когда дел слишком много, помогите ребенку разделить их на три категории: сделать сейчас, сделать следующим и можно отложить. Затем самое важное задание разбейте на несколько маленьких шагов. Такой подход уменьшает ощущение хаоса и постепенно развивает навыки планирования времени.

Создайте «островки стабильности»

Даже в самые напряженные периоды ребенку нужны вещи, которые остаются неизменными. Это может быть достаточный сон, семейный ужин, занятия музыкой, прогулка с собакой или полчаса чтения перед сном. Такие простые ритуалы помогают восстанавливаться и напоминают, что жизнь - это не только оценки и домашние задания.

Предложите отдых без бесконечного скроллинга ленты

Соцсети кажутся простым способом отвлечься, но часто лишь добавляют напряжения. Новости, сравнение себя с другими, сообщения от одноклассников и постоянное ощущение, что нужно быть онлайн, усиливают тревожность. Вместо этого предложите ребенку найти собственный способ перезагрузки: рисование, музыку, медитацию или короткую прогулку.

Начните с собственного спокойствия

Дети часто перенимают эмоциональное состояние взрослых. Это не значит, что родители всегда должны быть идеально уравновешенными, но важно показывать, как можно остановиться, успокоиться, обсудить проблему и попросить о помощи. Также позаботьтесь, чтобы у ребенка были взрослые, которым он доверяет: не только мама и папа, но и другие близкие люди или школьный психолог.

Когда школьный стресс требует помощи специалиста

Определенное волнение перед экзаменами - нормальная часть взросления. Но если стресс становится длительным и тревога начинает влиять на повседневную жизнь, стоит обратиться к педиатру или психологу. Особое внимание обратите на такие сигналы:

ребенок чаще плачет, раздражается, отдаляется от близких или теряет интерес к любимым занятиям;

чрезмерно боится ошибок, стремится быть идеальным или постоянно откладывает задания из-за страха неудачи;

часто сравнивает себя с другими, слишком переживает из-за оценок, внешности или популярности;

пытается избегать школы, регулярно просит остаться дома или жалуется на плохое самочувствие перед уроками;

заметно меняются сон, аппетит, поведение или привычки ухода за собой;

появляются частые головные боли, высыпания, проблемы с желудком или другие физические симптомы;

даже при хороших оценках ребенок выглядит истощенным и постоянно напряжен.

Отдельный тревожный сигнал - разговоры о самоповреждении или нежелании жить. В таком случае необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью и не оставлять ребенка наедине с этими переживаниями.

Сделать школьную жизнь полностью безстрессовой невозможно, да и не нужно. Важнее научить ребенка распознавать собственные эмоции, отдыхать без чувства вины, расставлять приоритеты и не бояться просить о помощи.

Ранее Politeka сообщала, укрытия в школах и садиках: правительство распределило 5,5 млрд гривен, больше всего получила Харьковщина.

Также Politeka сообщала, старшая школа в Украине станет трехлетней: в МОН рассказали, что изменится для учеников 10-12 классов.