Сучасні школярі живуть у режимі постійного навантаження, і психологиня Сьюзен Алберс із клініки Cleveland Clinic називає це «ідеальним штормом тиску». Пояснюємо, як батькам допомогти дитині впоратися зі шкільним стресом і коли варто звертатися по фахову підтримку.

Зміни в школах та шкільне навантаження обговорюють чи не в кожній родині. Домашні завдання, контрольні, оцінки й стосунки з однокласниками тримають школярів у постійній напрузі. Психологиня Сьюзен Алберс із клініки Cleveland Clinic називає сучасне дитяче навантаження «ідеальним штормом тиску».

Шкільний стрес не закінчується разом із останнім уроком. Він «переїжджає» додому і впливає на настрій, сон, поведінку та фізичне самопочуття дитини, йдеться в матеріалі ТСН. Однак батькам під силу цьому зарадити: не зробити життя дитини безтурботним, а навчити її справлятися зі складними емоціями.

Поясніть, що відпочинок - це не марнування часу

Коли дитина готується до контрольної чи намагається встигнути на всі гуртки, порада «просто розслабся» не спрацює. Краще пояснити, як стрес впливає на її власні цілі: надмірне хвилювання погіршує концентрацію, пам'ять і здатність пригадувати вивчене. Тобто нічні зубріння й постійна тривога можуть не допомагати, а навпаки, заважати хорошим результатам.

Навчіть розставляти пріоритети

Коли справ забагато, допоможіть дитині розділити їх на три категорії: зробити зараз, зробити наступним і можна відкласти. Потім найважливіше завдання розбийте на кілька маленьких кроків. Такий підхід зменшує відчуття хаосу та поступово розвиває навички планування часу.

Створіть «острівці стабільності»

Навіть у найнапруженіші періоди дитині потрібні речі, які лишаються незмінними. Це може бути достатній сон, сімейна вечеря, заняття музикою, прогулянка з собакою чи пів години читання перед сном. Такі прості ритуали допомагають відновлюватися й нагадують, що життя - це не лише оцінки й домашні завдання.

Запропонуйте відпочинок без гортання стрічки

Соцмережі здаються простим способом відволіктися, але часто лише додають напруги. Новини, порівняння себе з іншими, повідомлення від однокласників і постійне відчуття, що треба бути онлайн, посилюють тривожність. Натомість запропонуйте дитині знайти власний спосіб перезавантаження: малювання, музику, медитацію чи коротку прогулянку.

Почніть із власного спокою

Діти часто переймають емоційний стан дорослих. Це не означає, що батьки завжди мають бути ідеально врівноваженими, але важливо показувати, як можна зупинитися, заспокоїтися, обговорити проблему та попросити про допомогу. Також подбайте, щоб у дитини були дорослі, яким вона довіряє: не лише мама й тато, а й інші близькі люди чи шкільний психолог.

Коли шкільний стрес потребує допомоги фахівця

Певне хвилювання перед іспитами - нормальна частина дорослішання. Але якщо стрес стає тривалим і тривога починає впливати на повсякденне життя, варто звернутися до педіатра чи психолога. Особливу увагу зверніть на такі сигнали:

дитина частіше плаче, дратується, віддаляється від близьких або втрачає інтерес до улюблених занять;

надмірно боїться помилок, прагне бути ідеальною чи постійно відкладає завдання через страх невдачі;

часто порівнює себе з іншими, надто переживає через оцінки, зовнішність або популярність;

намагається уникати школи, регулярно просить залишитися вдома чи скаржиться на погане самопочуття перед уроками;

помітно змінюються сон, апетит, поведінка чи звички догляду за собою;

з'являються часті головні болі, висипання, проблеми зі шлунком або інші фізичні симптоми;

навіть за хороших оцінок дитина має виснажений вигляд і постійно напружена.

Окремий тривожний сигнал - розмови про самоушкодження чи небажання жити. У такому разі необхідно негайно звернутися по професійну допомогу та не залишати дитину саму з цими переживаннями.

Зробити шкільне життя повністю безстресовим неможливо та й не потрібно. Важливіше навчити дитину розпізнавати власні емоції, відпочивати без почуття провини, розставляти пріоритети та не боятися просити про допомогу.

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