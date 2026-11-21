Верховная Рада приняла закон о новом порядке льготных перевозок в общественном транспорте. Привычные льготы останутся, но пользоваться ими придется по новым правилам.

Транспортные льготы в Украине изменят по новым правилам. Верховная Рада приняла закон, который вводит новый порядок льготных перевозок в общественном транспорте. Привычные льготы останутся, но пользоваться ими придется иначе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Главное изменение - в Украине создадут единую электронную систему учета проезда. Она будет собирать информацию о льготных поездках из разных городов и громад.

Как будет работать новая система

Для пассажиров предусмотрены электронные билеты и специальные платежные средства. Они будут связаны с адресной денежной помощью на проезд.

Когда человек будет пользоваться общественным транспортом, система зафиксирует его поездку. На основе этих данных перевозчикам будут компенсировать расходы именно за тех пассажиров, которых они реально перевезли.

Сейчас между пассажирами и водителями часто возникают споры, а иногда людям даже отказывают в льготном проезде. Новые правила должны решить эту проблему.

Когда заработают новые правила

Полноценно новый порядок должен заработать с 1 июля 2028 года. Переходный период нужен, чтобы власти и транспортные предприятия успели подготовиться.

До запуска системы необходимо создать центральную систему учета поездок, подготовить документы, оборудовать транспорт техникой и зарегистрировать лиц, имеющих право на льготный проезд.

Отдельно Кабинет министров в течение девяти месяцев после публикации закона должен подготовить поправки. Они определят, кто именно будет оплачивать льготные перевозки - государственный бюджет или местные власти.

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