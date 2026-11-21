Денежную помощь от международных организаций в 2026 году нельзя получить по одной общей заявке - у каждой программы свои критерии, а наборы открываются волнами. Типичные суммы совпадают: 10 800 или 12 300 грн на человека.

Денежная помощь в Украине от международных организаций в 2026 году работает не по одной общей заявке: у каждой организации свои критерии, а наборы открываются волнами. По состоянию на середину октября 2026 года крупнейшие программы действуют по единой модели приоритетов, поэтому типичные суммы совпадают - 10 800 или 12 300 грн на человека.

Ниже собраны программы, проверенные на официальных сайтах организаций. Здесь представлен обзор и способы узнать, какие наборы открыты на момент обращения.

Агентства ООН: УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП и МОМ

УВКБ ООН платит 12 300 грн на человека эвакуированным и пострадавшим от обстрелов, а 10 800 грн - жителям прифронтовых громад и тем, кто вернулся домой. Регистрацию проводят только партнеры на собеседовании, онлайн-формы на сайте агентства нет.

ЮНИСЕФ называет 12 300 грн на человека после атаки или эвакуации (до 86 100 грн на семью), 16 700 грн семьям, где кто-то пострадал от взрывного оружия, и 4 100 грн на человека при нарушении базовых услуг. Семьи определяют местная власть и соцработники, онлайн-регистрации нет.

ВПП ООН в отчете за май 2026 года сообщает о тех же 12 300 грн на человека для эвакуированных и пострадавших от ударов. МОМ имеет горячую линию и сервис проверки статуса заявки, но открытой регистрации для всех желающих по состоянию на середину октября не объявляла.

Красный Крест

Деньги выплачивает Общество Красного Креста Украины (ТЧХУ): 10 800 грн в прифронтовых громадах, 12 300 грн эвакуированным и пострадавшим, 2 000-3 000 грн в месяц для отдельных ВПЛ. Списки получателей формируют вместе с местной властью.

Каритас работает через региональные ячейки, поэтому условия отличаются даже между соседними громадами. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) принимает заявки только через онлайн-форму в короткие окна. «Человек в беде» сочетает денежную помощь с грантами и 1 сентября 2026 года объявила микрогранты для ВПЛ.

Сроки и условия участия

Большинство программ не имеет постоянного дедлайна, ведь получателей определяют по спискам громад. Исключения - онлайн-наборы NRC длительностью около недели и регистрация эвакуированных, которую нужно пройти в течение 45 дней после выезда.

Приоритет имеют эвакуированные, пострадавшие от обстрелов, жители зоны до 50 км от фронта, ВПЛ без доступа к государственной помощи, семьи с людьми с инвалидностью и многодетные. Соответствие критериям не гарантирует выплаты, ведь финансирование ограничено.

ТЧХУ и ЮНИСЕФ работают прежде всего в девяти областях, а центры партнеров УВКБ ООН действуют в 16 областях.

Как подать заявку в международную организацию

УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и ТЧХУ получают списки от громад, поэтому порядок действий такой:

Определите свою категорию: эвакуированный, пострадавший, житель прифронтовой громады или ВПЛ.

Проверьте условия на официальном сайте организации, а не в мессенджерах.

Обратитесь к старосте, в ЦНАП или соцзащиту, чтобы попасть в список громады.

Подготовьте паспорт, ИНН, справку ВПЛ, документы на детей и счет IBAN на свое имя.

Звонки на номера 0 800 в пределах Украины бесплатны. УВКБ ООН: 0 800 307 711, ЮНИСЕФ: 0 800 600 017, МОМ: 0 800 215 510, ТЧХУ: 0 800 332 656, NRC: 0 800 302 007, «Человек в беде»: 0 800 210 174.

Как защититься от мошенников

Регистрация в международных программах бесплатна, а посредников, которые «гарантируют» выплату, не существует. Требование комиссии, CVV, ПИН-кода или кода из СМС свидетельствует о мошенничестве. Настоящие объявления размещают на доменах unhcr.org, unicef.org, redcross.org.ua, iom.int, nrc.no и caritas.ua.

Одинаковую помощь от двух организаций, как правило, не получить, ведь партнеры сверяют списки через общую систему предотвращения дублирования. Государственных социальных выплат международная помощь не отменяет.

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