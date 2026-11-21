Грошову допомогу від міжнародних організацій у 2026 році не можна отримати за однією спільною заявою - кожна програма має власні критерії, а набори відкриваються хвилями. Типові суми збігаються: 10 800 або 12 300 грн на особу.

Грошова допомога в Україні від міжнародних організацій у 2026 році працює не за однією спільною заявою: кожна організація має власні критерії, а набори відкриваються хвилями. Станом на середину жовтня 2026 року найбільші програми діють за єдиною моделлю пріоритетів, тому типові суми збігаються - 10 800 або 12 300 грн на особу.

Нижче зібрано програми, перевірені на офіційних сайтах організацій. Тут подано огляд і способи дізнатися, які набори відкриті на момент звернення.

Агентства ООН: УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ВПП і МОМ

УВКБ ООН платить 12 300 грн на особу евакуйованим і постраждалим від обстрілів, а 10 800 грн - мешканцям прифронтових громад і тим, хто повернувся додому. Реєстрацію проводять лише партнери на співбесіді, онлайн-форми на сайті агентства немає.

ЮНІСЕФ називає 12 300 грн на особу після атаки чи евакуації (до 86 100 грн на сім'ю), 16 700 грн родинам, де хтось постраждав від вибухової зброї, і 4 100 грн на особу при порушенні базових послуг. Сім'ї визначають місцева влада та соцпрацівники, онлайн-реєстрації немає.

ВПП ООН у звіті за травень 2026 року повідомляє про ті самі 12 300 грн на особу для евакуйованих і постраждалих від ударів. МОМ має гарячу лінію та сервіс перевірки статусу заявки, але відкритої реєстрації для всіх охочих станом на середину жовтня не оголошувала.

Червоний Хрест

Гроші виплачує Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ): 10 800 грн у прифронтових громадах, 12 300 грн евакуйованим і постраждалим, 2 000-3 000 грн на місяць для окремих ВПО. Списки отримувачів формують разом з місцевою владою.

Карітас працює через регіональні осередки, тому умови різняться навіть між сусідніми громадами. Норвезька рада у справах біженців (NRC) приймає заявки лише через онлайн-форму в короткі вікна. «Людина в біді» поєднує грошову допомогу з грантами і 1 вересня 2026 року оголосила мікрогранти для ВПО.

Строки та умови участі

Більшість програм не має постійного дедлайну, бо отримувачів визначають за списками громад. Винятки - онлайн-набори NRC тривалістю близько тижня і реєстрація евакуйованих, яку треба пройти протягом 45 днів після виїзду.

Пріоритет мають евакуйовані, постраждалі від обстрілів, мешканці зони до 50 км від фронту, ВПО без доступу до державної допомоги, родини з людьми з інвалідністю та багатодітні. Відповідність критеріям не гарантує виплати, адже фінансування обмежене.

ТЧХУ і ЮНІСЕФ працюють передусім у дев'яти областях, а центри партнерів УВКБ ООН діють у 16 областях.

Як подати заявку до міжнародної організації

УВКБ ООН, ЮНІСЕФ і ТЧХУ отримують списки від громад, тому порядок дій такий:

Визначте свою категорію: евакуйований, постраждалий, мешканець прифронтової громади чи ВПО.

Перевірте умови на офіційному сайті організації, а не в месенджерах.

Зверніться до старости, ЦНАП або соцзахисту, щоб потрапити до списку громади.

Підготуйте паспорт, РНОКПП, довідку ВПО, документи на дітей і рахунок IBAN на своє ім'я.

Дзвінки на номери 0 800 у межах України безкоштовні. УВКБ ООН: 0 800 307 711, ЮНІСЕФ: 0 800 600 017, МОМ: 0 800 215 510, ТЧХУ: 0 800 332 656, NRC: 0 800 302 007, «Людина в біді»: 0 800 210 174.

Як захиститися від шахраїв

Реєстрація в міжнародних програмах безкоштовна, а посередників, які «гарантують» виплату, не існує. Вимога комісії, CVV, ПІН-коду чи коду з СМС свідчить про шахрайство. Справжні оголошення розміщують на доменах unhcr.org, unicef.org, redcross.org.ua, iom.int, nrc.no і caritas.ua.

Однакову допомогу від двох організацій, як правило, не отримати, бо партнери звіряють списки через спільну систему запобігання дублюванню. Державних соціальних виплат міжнародна допомога не скасовує.

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