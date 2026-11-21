Верховна Рада ухвалила закон про новий порядок пільгових перевезень у громадському транспорті. Звичні пільги залишаться, але користуватися ними доведеться за новими правилами.

Транспортні пільги в Україні змінять за новими правилами. Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує новий порядок пільгових перевезень у громадському транспорті. Звичні пільги залишаться, але користуватися ними доведеться інакше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Головна зміна - в Україні створять єдину електронну систему обліку проїзду. Вона збиратиме інформацію про пільгові поїздки з різних міст і громад.

Як працюватиме нова система

Для пасажирів передбачені електронні квитки та спеціальні платіжні засоби. Вони будуть пов'язані з адресною грошовою допомогою на проїзд.

Коли людина користуватиметься громадським транспортом, система фіксуватиме її поїздку. На основі цих даних перевізникам компенсуватимуть витрати саме за тих пасажирів, яких вони реально перевезли.

Зараз між пасажирами та водіями часто виникають суперечки, а інколи людям навіть відмовляють у пільговому проїзді. Нові правила мають розв'язати цю проблему.

Коли запрацюють нові правила

Повноцінно новий порядок має запрацювати з 1 липня 2028 року. Перехідний період потрібен, щоб влада та транспортні підприємства встигли підготуватися.

До запуску системи необхідно створити центральну систему обліку поїздок, підготувати документи, обладнати транспорт технікою та зареєструвати осіб, які мають право на пільговий проїзд.

Окремо Кабінет міністрів протягом дев'яти місяців після публікації закону має підготувати поправки. Вони визначать, хто саме оплачуватиме пільгові перевезення - державний бюджет чи місцева влада.

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