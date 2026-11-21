У МВС попередили водіїв-початківців: в інтернеті шахраї пропонують «допомогу» зі складанням іспиту з ПДР за допомогою сторонніх гаджетів, але такі пристрої не спрацюють.

Шахраї в інтернеті «продають» водійські права та неіснуючі авто, а тепер пропонують ще й «допомогу» зі складанням іспиту з ПДР. У МВС попередили: сторонні гаджети на іспиті не спрацюють.

Схема проста. У соцмережах і на дошках оголошень публікують пропозиції «гарантовано» скласти теоретичний іспит. За гроші обіцяють приховані навушники, мікрокамери чи інші пристрої, через які нібито підказуватимуть правильні відповіді.

Насправді така «допомога» не працює. Аудиторії, де приймають іспит з ПДР, обладнані камерами відеоспостереження, а за процесом стежать адміністратори. Будь-який сторонній пристрій помітять одразу.

Викритому на спробі скористатися гаджетом до іспиту не допустять, а гроші, сплачені «помічникам», ніхто не поверне. Повторну спробу можуть заблокувати.

Окрема небезпека - особисті дані. Передаючи шахраям паспортні дані, код чи номер телефону, людина ризикує, що їх використають для інших злочинів, наприклад для оформлення кредитів.

Як скласти іспит чесно

Єдиний надійний спосіб отримати посвідчення водія - підготуватися самостійно. Усі питання теоретичного іспиту є у відкритому доступі, зокрема на офіційних ресурсах сервісних центрів МВС.

Перед іспитом можна потренуватися на безкоштовних онлайн-тренажерах, які повторюють формат реального тесту. Це допоможе закріпити правила дорожнього руху без жодних сторонніх пристроїв.

Що робити, якщо вам пропонують «допомогу»

Таке оголошення краще проігнорувати і не переказувати гроші невідомим. Якщо ви вже втратили кошти, зверніться до поліції за номером 102 або подайте заяву до найближчого відділення.

Про підозрілі оголошення можна повідомити кіберполіцію на її офіційному сайті. Збережіть скриншоти листування та реквізити, куди переказували гроші, - це пришвидшить розслідування.

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