В Николаеве все потребители "Николаевоблтеплоэнерго" платят за тепло по двухставочному тарифу. Платежка теперь состоит из двух частей - оплата за фактически потребленное тепло и ежемесячная абонентская составляющая, которая не зависит от потребления.

Подорожание проезда в Сумах и Николаеве уже ударило по кошелькам, а теперь горожане получили изменения и в платежках за отопление. В Николаеве для всех потребителей ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" действует двухставочный тариф на тепло. Об этом сообщил Николаевский горсовет.

На такую схему расчета предприятие перевело все группы потребителей еще в 2024 году. Она обеспечивает прозрачность, равенство условий и финансовую стабильность в сфере теплоснабжения.

Из чего состоит двухставочный тариф

Тариф состоит из двух частей: условно-переменной и условно-постоянной. Первая часть - условно-переменная - учитывает расходы на топливо и электроэнергию, необходимые для производства и транспортировки тепла.

По ней потребитель платит за фактически потребленную тепловую энергию. То есть чем меньше тепла потратили, тем меньше эта часть начислений. Это стимул экономить.

Вторая часть - условно-постоянная - покрывает расходы на ремонт, воду для подпитки тепловых сетей, заработную плату, налоги, амортизацию и прочее. Эта часть не зависит от количества отпущенного тепла.

Почему платить придется круглый год

Именно вторая, постоянная часть тарифа уплачивается потребителями ежемесячно в течение всего года - даже летом, когда отопления нет. Она не подлежит перерасчету.

По замыслу, такое равномерное финансирование позволяет круглый год накапливать средства на капитальный ремонт и обновление оборудования котельных и тепловых сетей. А заодно - снизить финансовую нагрузку на потребителей именно в отопительный период.

В сообщении горсовета объясняют: такая схема удобна тем, что финансовая нагрузка распределяется равномернее. Это позволяет избежать больших сумм в платежках именно зимой.

Что это дает потребителю

Двухставочный тариф становится инструментом для снижения задолженности за тепло и стимулом к энергоэффективности. Чем меньше тепла использовано, тем ниже будет топливная составляющая в начислениях.

Поэтому утепление домов и модернизация систем отопления позволяют реально экономить. Эта практика давно применяется во многих городах Украины - в Полтаве, Виннице, Черкассах, Львове, Ивано-Франковске и других.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь придется платить за проезд в Николаеве.