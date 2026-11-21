Во время военного положения и мобилизации полицейские имеют право проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, даже если рядом нет сотрудников ТЦК.

Правила воинского учета в Украине во время военного положения позволяют полицейским проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и присутствие ТЦК для этого не обязательно.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета». По закону во время военного положения и всеобщей мобилизации проверку документов воинского учета проводят не только территориальные центры комплектования, но и полиция.

То есть, если полицейский остановил мужчину на блокпосту, на улице или при проверке транспорта и требует показать военно-учетный документ, такое требование законно. Ждать, пока подъедет представитель ТЦК, не нужно.

Какие документы считаются военно-учетными

Военно-учетным документом является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Разрешено показывать его и в электронном виде - в приложении «Резерв+».

Приложение формирует QR-код, который полицейский считывает для проверки данных. Поэтому носить бумажный документ с собой не обязательно, хотя многие все же держат его при себе.

Что будет, если документа нет

Если мужчина призывного возраста не имеет военно-учетного документа или отказывается его показать, полицейский имеет право доставить его в ТЦК для установления личности и выяснения данных воинского учета.

Что делать во время остановки

Сохранять спокойствие и показать документ, который требует полицейский.

Военно-учетный документ можно показать в «Резерв+».

При необходимости зафиксировать данные полицейского и место остановки.

Если считаете действия незаконными, их можно оспорить.

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет стоит иметь при себе военно-учетный документ, чтобы избежать недоразумений на дороге и на границе при выезде.

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