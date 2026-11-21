OpenAI запустила онлайн-кошелек ChatGPT Wallet, который позволяет искусственному интеллекту оплачивать покупки от имени пользователя. Рассказываем, как это работает, что с безопасностью карты и что делать, чтобы не потерять деньги.

Банковские карты в Украине становятся все более цифровыми, и мировой тренд не обходит нашу жизнь стороной - компания OpenAI представила онлайн-кошелек ChatGPT Wallet, с помощью которого искусственный интеллект сможет совершать покупки от имени пользователя.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Укринформ. Кошелек создан в партнерстве с платежными системами American Express, Mastercard и Visa.

Ключевая деталь, которую стоит знать: ИИ-агенты, совершающие покупки, не получают доступа к реальным данным вашей карты. То есть номер, срок действия и CVV-код остаются скрытыми даже от самого чат-бота.

Как работает ChatGPT Wallet

Пользователь один раз добавляет свою платежную карту в кошелек, после чего для каждой покупки не нужно повторно вводить платежные данные. Вместо этого каждая транзакция требует биометрического подтверждения - через Face ID или сканирование отпечатка пальца.

То есть даже если кто-то получит доступ к вашему аккаунту, без вашей биометрии оплату провести не получится. Это основной защитный механизм, который заложила OpenAI против несанкционированных покупок.

На старте кошелек доступен лишь ограниченному числу пользователей: через инструмент ИИ-агентов Dots для подписчиков тарифного плана Pro в США.

Почему это важно для обычных пользователей

ChatGPT еженедельно пользуются 1,2 млрд человек в мире. И OpenAI уже не первая компания, заявившая о таких возможностях - похожие функции анонсировали Muse от Meta и Grok Bot от xAI.

Для украинцев это пока скорее сигнал о будущем тренде, чем о непосредственной угрозе: сервис стартует в США, и до массового доступа в Украине еще далеко. Однако сама логика - ИИ, который может тратить ваши деньги - заставляет задуматься о безопасности карт уже сейчас.

Как защитить свои деньги, если ИИ получит доступ к картам

Хотя ChatGPT Wallet пока что недоступен украинцам, базовые правила безопасности пригодятся с любым платежным приложением, которое связывается с искусственным интеллектом.

Никогда не сообщайте CVV-код, номер карты или SMS-код даже «умному» сервису - легитимный ИИ-агент не запрашивает эти данные после первого привязывания.

Включите биометрическую авторизацию и двухфакторную аутентификацию во всех платежных приложениях.

Регулярно просматривайте историю покупок в банковском приложении и сразу блокируйте карту при подозрительных списаниях.

Устанавливайте лимиты на онлайн-оплаты, чтобы даже в случае взлома потери были минимальными.

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