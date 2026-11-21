OpenAI запустила онлайн-гаманець ChatGPT Wallet, який дозволяє штучному інтелекту оплачувати покупки від імені користувача. Розповідаємо, як це працює, що з безпекою картки та що робити, щоб не втратити гроші.

Банківські картки в Україні стають цифровішими, і світовий тренд не оминає наше життя - компанія OpenAI представила онлайн-гаманець ChatGPT Wallet, за допомогою якого штучний інтелект зможе здійснювати покупки від імені користувача.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ. Гаманець створено у партнерстві з платіжними системами American Express, Mastercard та Visa.

Ключова деталь, яку варто знати: ШІ-агенти, що здійснюють покупки, не отримують доступу до реальних даних вашої картки. Тобто номер, строк дії та CVV-код лишаються прихованими навіть від самого чат-бота.

Як працює ChatGPT Wallet

Користувач один раз додає свою платіжну картку до гаманця, після чого для кожної покупки не треба повторно вводити платіжні дані. Замість цього кожна транзакція вимагає біометричного підтвердження - через Face ID або сканування відбитка пальця.

Тобто навіть якщо хтось отримає доступ до вашого акаунта, без вашої біометрії оплату провести не вийде. Це основний захист, який заклала OpenAI проти несанкціонованих покупок.

На старті гаманець доступний лише обмеженій кількості користувачів: через інструмент ШІ-агентів Dots для передплатників тарифного плану Pro у США.

Чому це важливо для звичайних користувачів

ChatGPT щотижня користується 1,2 млрд людей у світі. І OpenAI вже не перша компанія, яка заявила про такі можливості - схожі функції анонсували Muse від Meta та Grok Bot від xAI.

Для українців це поки що радше сигнал про майбутній тренд, аніж про безпосередню загрозу: сервіс стартує в США, і до масового доступу в Україні ще далеко. Проте сама логіка - ШІ, який може витрачати ваші гроші - змушує задуматися про безпеку карток уже зараз.

Як захистити свої гроші, якщо ШІ отримає доступ до карток

Хоч ChatGPT Wallet поки що недоступний українцям, базові правила безпеки стануть у пригоді з будь-яким платіжним застосунком, який зв'язується зі штучним інтелектом.

Ніколи не повідомляйте CVV-код, номер картки чи SMS-код навіть «розумному» сервісу - легітимний ШІ-агент не запитує цих даних після першого прив'язування.

Увімкніть біометричну авторизацію та двофакторну автентифікацію у всіх платіжних застосунках.

Регулярно переглядайте історію покупок у банківському застосунку й одразу блокуйте картку при підозрілих списаннях.

Встановлюйте ліміти на онлайн-оплати, щоб навіть у разі зламу втрати були мінімальними.

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