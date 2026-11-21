У мережі АТБ діють обмеження на продаж соціальних товарів - не більше 6 одиниць в одні руки. Ліміти запровадили ще 28 серпня після ударів по складах, нових обмежень немає, а дефіциту олії в Україні не буде, запевняють у Мінагро.

Тривогу щодо олії в Україні в соцмережах роздмухують даремно - у торговельних мережах запевняють, що жодних нових обмежень на продаж продуктів не вводили. Покупці скаржаться, що не можуть взяти соняшникової олії більше певної кількості в одні руки, але ці ліміти не свіжі, вони діють ще з кінця літа.

У мережі АТБ у відповідь на запит УНІАН пояснили, що правило "6 штук соціальних товарів на одного покупця" запровадили ще в серпні після ударів по складах. "З того часу нічого не змінилося, офіційну позицію викладено на сайті", - зазначили в прес-службі компанії.

Які продукти відпускають не більше 6 штук

Обмеження діють із 28 серпня. Під них підпадають сім позицій:

соняшникова олія;

оцет;

крупи;

макаронні вироби;

борошно;

сіль;

цукор.

"Жодних нових обмежень у мережі немає, ажіотажу на жодні групи товарів не спостерігаємо. Якщо в деяких магазинах іноді тимчасово відсутні окремі позиції, то це все через ускладнену логістику", - цитує заяву АТБ УНІАН.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства запевняють, що тримають під постійним контролем ситуацію в олійно-жировій галузі на тлі атак російських окупантів на підприємства харчової промисловості. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький підтвердив тимчасову зупинку частини олійноекстракційних заводів з міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак.

"Після стабілізації ситуації та завершення необхідних відновлювальних робіт вони відновлять роботу. Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю", - пояснив він.

Приводом для хвилювань стала зупинка великих виробників. 12 листопада найбільший виробник олії в Україні "Кернел" оголосив про припинення роботи всіх своїх потужностей. Наступного дня з'явилася інформація про зупинку виробництва на "Дельта Вілмар Україна" та олійноекстракційному заводі "Потоки" в Дніпрі.

Водночас в асоціації "Укроліяпром" наголошують, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує: щорічне споживання продукту на внутрішньому ринку становить менш як 10% від обсягів вітчизняного виробництва.

Що варто знати покупцям

Якщо в магазині просять не брати більше 6 одиниць соціального товару в одні руки, це давнє правило, а не ознака дефіциту. Тимчасову відсутність окремої позиції на полиці в мережах пояснюють логістикою, а не браком продукту. Нові обмеження наразі не анонсували.

Раніше Politeka повідомляла, чого чекати після ударів РФ щодо дефіциту продуктів в Україні.

Як повідомляла Politeka, чи зникне соняшникова олія з полиць магазинів.