Міністерство освіти і науки не встановлює єдиних дат зимових канікул - їх визначатимуть самі школи. Графіки відпочинку в різних містах можуть суттєво відрізнятися, тому батькам варто звірятися з оголошеннями конкретного закладу.

Зимові канікули в школах України цього року не матимуть єдиних дат - адміністрації навчальних закладів самостійно вирішуватимуть, коли учні почнуть і завершать відпочинок.

Міністерство освіти і науки не затверджувало спільного для всіх шкіл календаря канікул. Причина - різна ситуація з безпекою та гуманітарна ситуація в регіонах. Тому навіть у межах одного міста школярі можуть піти на відпочинок у різний час.

У роз'ясненні від 3 липня 2026 року відомство визначило лише загальні рамки навчального року: він починається 1 вересня 2026-го і має завершитися 30 червня 2027 року. Конкретний день закінчення уроків кожна школа встановлює окремо.

Хто приймає рішення про канікули

Принцип закріплений у листі МОН № 1/16209-26 від 28 липня 2026 року. Документ передбачає, що структуру та тривалість навчального року визначає саме педагогічна рада закладу. Єдине обов'язкове обмеження - сумарно канікулярний період протягом року не може бути коротшим за 30 календарних днів.

Графік з 24 грудня до 10 січня, який окремі медіа подають як загальну рекомендацію міністерства, стосується передусім столичних закладів. Саме такі терміни запропонував Департамент освіти і науки Києва: перший семестр завершується 23 грудня, а до навчання учні повертаються 11 січня.

Поширювати цей календар на всі регіони неправильно - в інших містах дати відрізняються.

Графіки канікул у різних містах

За наявною інформацією, попередньо зимовий відпочинок планують у такі періоди:

Київ - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027-го;

Львів - з 24 грудня до 6 січня;

Харків - орієнтовно з 24 грудня до 10 січня, окремі школи можуть завершити заняття 25, 26 або 28 грудня;

Одеса - з 26 грудня до 10 січня, у частині закладів області відпочинок довший через перенесення осіннього перериву;

Дніпро - з 25 грудня до 6 січня;

Черкаси - з 25 грудня до 10 січня;

Запоріжжя - попередньо з 28 грудня до 10 січня;

Полтава - у низці шкіл з 24 грудня до 24 січня;

Рівне - з 19 грудня до 3 січня;

Хмельницький - з 19 грудня до 3 січня;

Тернопіль - з 14 грудня до 10 січня.

Цей календар не є остаточним для всіх шкіл. Термін відпочинку можуть коригувати протягом навчального року залежно від обставин. Наприклад, у січні 2026-го київським школам продовжили зимовий перерив до 1 лютого через проблеми в енергосистемі.

Де перевірити дати канікул своєї школи

МОН підкреслює: остаточне рішення про організацію навчального процесу належить педагогічним радам. За потреби школи мають право коригувати календар, зокрема через ризики для безпеки, перебої з електроенергією або складні погодні умови.

Батькам варто перевірити оголошення на сайті конкретного навчального закладу або звернутися безпосередньо до класного керівника - розклад може відрізнятися навіть між школами одного міста. Актуальні роз'яснення про організацію навчання у 2026-2027 роках публікують на офіційному ресурсі міністерства.

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