З 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, інакше передбачено штраф.

Штрафи для водіїв в Україні діють незалежно від сезону, але в холодну пору приводів стає більше. З 1 жовтня по 1 травня поза межами населених пунктів на автомобілі мають бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення передбачено штраф від 425 до 510 гривень.

Це вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху. Вона стосується всіх механічних транспортних засобів без винятку - від легковика до вантажівки.

Сезон фар в Україні водії знають давно, і багато хто вмикає ближнє світло «на автоматі» ще з перших чисел жовтня. При цьому не всі розуміють різницю між двома режимами, які дозволяє ПДР.

Денні ходові вогні чи ближнє світло: у чому різниця

Денні ходові вогні (ДХВ) - це окремі світлодіодні елементи, які вимикаються автоматично, коли водій вмикає основні фари. Вони світять лише вперед і споживають менше енергії.

Ближнє світло - це вже повноцінний режим фар, який одночасно забезпечує і видимість дороги, і помітність авто для інших. Якщо в конструкції машини немає ДХВ, ПДР дозволяє їздити саме на ближньому світлі.

Кого саме перевіряють на трасі

Важливий нюанс: обов'язок вмикати світло в цей період діє лише поза населеними пунктами. Тобто саме на трасі, а не в межах міста чи села.

У місті вдень правила не вимагають вмикати світло. Але варто пам'ятати, що вмикання ближнього світла - це питання безпеки: авто з увімкненими фарами помітніше здалеку навіть у світлий час доби.

Який штраф передбачено

За порушення правил користування зовнішніми світловими приладами передбачено штраф від 425 до 510 гривень. Це частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інспектор може виписати постанову на місці, якщо помітить, що на трасі в денний час автомобіль рухався без жодного світла.

Що робити, щоб не отримати штраф

Перевірте своє авто ще до виїзду на трасу. Якщо у вас є денні ходові вогні - переконайтеся, що вони вмикаються автоматично разом із запуском двигуна.

Якщо ДХВ немає - просто вмикайте ближнє світло щоразу, коли виїжджаєте на дорогу за містом. Режим, у якому фари вмикаються самі в темряві, на трасі вдень не рятує: вмикати світло треба незалежно від рівня освітлення.

Ближнє світло чи денні ходові вогні - обидва варіанти законні в період з 1 жовтня по 1 травня. Головне одне: за межами населених пунктів авто не повинно їхати «темним».

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