Володіти і торгувати криптовалютою в Україні законно, але невдале виведення грошей може обернутися блокуванням рахунку та претензіями податкової. Юристи пояснили, який податок сплатити і які документи зберегти, щоб цього уникнути.

Податки на криптовалюту в Україні досі не врегульовані окремим законом, але сам актив цілком легальний. Українці можуть роками купувати Bitcoin, зберігати USDT чи торгувати на міжнародних біржах, аж поки не наштовхнуться на запитання з боку банку або податкової. Про це йдеться в роз'ясненні, яке опублікувала «Судово-юридична газета».

Головна пастка не в тому, що крипта поза законом. Володіти, купувати і продавати криптовалюту в Україні дозволено. Проблеми починаються там, де прибуток заходить на звичайний банківський рахунок без жодних пояснень і документів.

Банки ведуть фінансовий моніторинг. Якщо на картку регулярно надходять великі суми з криптобірж або P2P-обмінників, а походження грошей не підтверджене, рахунок можуть тимчасово заблокувати і попросити пояснити, звідки кошти.

Друга пастка податкова. Прибуток від продажу криптовалюти розглядається як інвестиційний дохід: з нього сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Тобто з чистого прибутку державі віддають 19,5%.

Платити треба саме з прибутку, а не з усієї суми. Якщо купили Bitcoin за 100 тисяч гривень, а продали за 150 тисяч, податок рахують з різниці в 50 тисяч. Саме тому важливо зберігати документи про первинне придбання.

Які документи зберегти, щоб не було проблем

Щоб і банк, і податкова отримали відповіді без зайвих нервів, варто мати на руках підтвердження кожної операції. Це виписки з біржі, звіти про купівлю та продаж, номери транзакцій у блокчейні, чеки про виведення коштів і договори, якщо оплату отримували за товари чи послуги в крипті.

Окремо юристи радять фіксувати різницю між «вхідними» та «вихідними» сумами, адже саме вона є об'єктом оподаткування. Без даних про ціну купівлі довести базу для розрахунку податку буде складно.

Як легально вивести гроші з біржі

Виводьте кошти на рахунок у банку, а не через анонімні обмінники без чеків.

Декларуйте прибуток у річній податковій декларації до 1 травня наступного року.

Сплачуйте 18% ПДФО і 1,5% військового збору з прибутку.

Тримайте виписки з біржі та підтвердження походження коштів на вимогу банку.

Найчастіша помилка це спроба «сховати» дохід, переказавши його дрібними сумами через кілька обмінників. Така схема виглядає ще більш підозрілою і найчастіше призводить до блокування рахунку, а не до економії на податках.

Якщо рахунок уже заблокували, алгоритм простий: надати банку документи про походження коштів, підтвердити джерело доходу і, за потреби, сплатити податок із прибутку. Здебільшого після цього рахунок розблоковують.

Окремо варто нагадати, що окремий закон про оподаткування криптоактивів поки відклали, але загальні правила сплати податку з доходів уже діють. Тобто «ще немає закону» не означає «можна не платити».

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