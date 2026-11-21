Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 22 по 28 листопада показує суттєві коливання температур — від +3° до +12° вдень, а також опади одразу у три дні тижня.

Синоптики попереджали про погіршення погоди на Одещині ще минулого тижня. Тепер новий прогноз показує, що з 22 по 28 листопада регіон накриють дощі, а температура вдень коливатиметься від +3° до +12°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області температура вдень триматиметься в межах від +3° до +12°, а вночі — від +1° до +8°.

У неділю, 22 листопада, в Одеській області очікується малохмарна погода без опадів: повітря вдень прогріється до +8°, а вночі охолоне до +7°.

У понеділок, 23 листопада, небо вкриють хмари, і синоптики прогнозують можливі опади. Це буде найтепліший день тижня — вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +12°, вночі ж утримаються на позначці +7°.

У вівторок, 24 листопада, хмарність стане мінливою, опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється лише до +6°, а вночі похолодає до +2°.

У середу, 25 листопада, погода суттєво не зміниться: мінлива хмарність і відсутність опадів збережуться, вдень термометри покажуть +6°, вночі — +2°.

У четвер, 26 листопада, в регіоні стане найхолодніше за весь тиждень. При мінливій хмарності й без опадів вдень повітря прогріється лише до +3°, а вночі опуститься до +1°.

У п’ятницю, 27 листопада, хмарно з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади. Вдень стане тепліше — до +8°, а вночі залишиться морозно прохолодно, близько +1°.

У суботу, 28 листопада, також очікується хмарно з проясненнями та можливі опади. Вдень повітря прогріється до +10°, а вночі залишиться відносно теплим — близько +8°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 23 листопада, з позначкою +12°, а найхолоднішим — четвер, 26 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, 23 листопада, а також у п’ятницю й суботу, 27-28 листопада.

Через значні перепади температур і можливі опади одеситам варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — у понеділок, п’ятницю та суботу — не завадить мати при собі парасольку, а водіям слід бути обережнішими на дорозі через слизьку поверхню.

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