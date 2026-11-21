Вранці 21 листопада бензин А-95 подешевшав до 82,90 грн за літр на частині АЗС. Ціна знизилася одразу в мережах UPG і Parallel, а на 40 літрах можна заощадити до 80 грн.

Ціни на пальне в Україні продовжують падати - вранці 21 листопада бензин А-95 подешевшав одразу на кількох мережах заправок. Найнижчу ціну зафіксували на позначці 82,90 грн за літр, і тепер вона однакова на двох групах АЗС.

За даними сервісу «ПальнеРадар», нову ціну А-95 на рівні 82,90 грн за літр зафіксували на 495 станціях UPG і 63 станціях Parallel. Зниження за добу в мереж виявилося різним, бо напередодні бензин там коштував по-різному.

На UPG літр А-95 подешевшав на 1 гривню - з 83,90 до 82,90 грн. Мережа Parallel скинула одразу 2 гривні: з 84,90 до 82,90 грн. У п'ятницю бензин на Parallel коштував на гривню дорожче, ніж на UPG, а після суботнього зниження ця різниця зникла.

Падало в ціні й інше пальне. А-95 на SOCAR подешевшав на 2 гривні - до 89,90 грн за літр на 38 станціях. Дизель на VST знизився також на 2 гривні - до 97,90 грн на 82 АЗС. А ось автогаз на SOCAR, навпаки, додав 1 гривню - до 64,90 грн за літр на 41 станції.

Скільки можна заощадити на повному баку

Якщо порівняти купівлю того самого об'єму в п'ятницю та в суботу, то 40 літрів А-95 на UPG подешевшали на 40 грн. На Parallel і SOCAR різниця за такий самий об'єм складе вже 80 грн. А за 40 літрів автогазу на SOCAR доведеться віддати на 40 грн більше.

У «ПальнеРадар» наголошують, що сервіс раз на добу звіряє відкриті дані мереж. Цифри стосуються перелічених груп АЗС, а ціна на конкретній колонці може відрізнятися на момент заправки.

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