Нотаріуси в Україні тепер бачать борги власника під час оформлення продажу чи дарування квартири. Якщо на нерухомості «висять» борги, угоду можуть не засвідчити.

Продаж квартири в Україні тепер проходить через додаткову перевірку - нотаріус під час оформлення угоди бачить борги власника. Якщо на нерухомості «висять» борги, продати чи подарувати квартиру не вдасться.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета». Нотаріуси отримали доступ до Єдиного реєстру боржників, який веде Міністерство юстиції України.

Тепер перед засвідченням договору купівлі-продажу чи дарування нотаріус перевіряє, чи немає на власнику відкритих виконавчих проваджень. Якщо борги є, угоду можуть не засвідчити.

Які борги блокують продаж

Найчастіше угоду не засвідчують через борги за аліментами. Якщо людина не платить аліменти, її вносять до реєстру боржників, і нотаріус це бачить.

Також перевіряють відкриті виконавчі провадження - судові рішення про стягнення боргів, несплачені штрафи чи комунальні платежі. Якщо на власника «висить» таке провадження, продати квартиру не вийде.

Що робити покупцеві

Покупцеві варто перевірити квартиру перед угодою. Найпростіше - попросити продавця показати довідку про відсутність боргів або самостійно перевірити реєстр боржників.

Як перевірити борги

Перевірити себе чи продавця можна безкоштовно на сайті Міністерства юстиції. Достатньо знати прізвище, ім'я та по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо борги є, їх варто погасити до угоди. Після погашення боргу людину виключають з реєстру, і нотаріус зможе засвідчити договір.

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