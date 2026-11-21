Підприємець отримує повний місяць страхового стажу лише тоді, коли сплатив за нього ЄСВ не менше мінімального внеску - 1 902,34 грн у 2026 році. Менша сума дає лише частину місяця, а місяці без внеску до стажу взагалі не потрапляють.

Страховий стаж для ФОП рахується тільки за місяці, за які реально сплачено єдиний внесок. У 2026 році повний місяць стажу дає лише внесок не менше мінімального - 1 902,34 грн. Якщо заплатити менше, місяць зарахують частково, а місяці зовсім без ЄСВ до стажу не потраплять.

Як ЄСВ формує страховий стаж ФОП

Мінімальний страховий внесок у 2026 році - це 22% від мінімальної зарплати 8 647 грн. Тобто 1 902,34 грн на місяць або 5 707,02 грн за квартал.

Місяць зараховується повністю, якщо внесок за нього не менший за мінімум. Коли сплачена сума менша, стаж рахується пропорційно: суму ділять на мінімальний внесок. Наприклад, 951,17 грн дадуть лише половину місяця стажу.

Такі неповні місяці з 2004 року можна виправити: закон дозволяє доплатити різницю до мінімуму, і тоді місяць зарахують як повний. А от місяці без внеску до стажу не потрапляють зовсім.

Чому мінімальний ЄСВ означає мінімальну пенсію

Стаж відповідає за саме право на пенсію, а її розмір залежить від суми, з якої сплачено внесок. За статтею 27 Закону № 1058-IV пенсія дорівнює середній зарплаті для обчислення, помноженій на коефіцієнт заробітку і коефіцієнт стажу.

Для ФОП заробітком вважається база, з якої нараховано ЄСВ. При мінімальному внеску це мінімальна зарплата. На початку 2026 року середня зарплата, з якої сплачено внески, становила 21 876-23 218 грн, тож 8 647 грн дають коефіцієнт близько 0,38.

Коефіцієнт стажу - це 1% за кожен рік, тобто 33 роки стажу дають 0,33. Для призначень 2026 року показник середньої зарплати становить 17 482,87 грн. ФОП, який усі 33 роки платив мінімум, отримає приблизно 2 192 грн - це нижче за мінімальну пенсію 2 595 грн.

Вимоги до стажу у 2026 році

Пенсію за віком призначають у 60 років за наявності 33 років стажу, у 63 роки - з 23 роками, у 65 років - з 15 роками. Для ФОП кожен несплачений рік може відсунути вихід на пенсію з 60 до 63 років.

Добровільна доплата понад мінімум

ФОП на єдиному податку може самостійно обрати базу ЄСВ у межах від мінімальної до максимальної. Така доплата не додає стажу, але підвищує коефіцієнт заробітку, а отже і майбутню пенсію.

Максимальна база - це 20 мінімальних зарплат, тобто 172 940 грн на місяць. Найбільший внесок за себе у 2026 році - 38 046,80 грн на місяць, а сама пенсія обмежена максимумом 25 950 грн.

1 902,34 грн (мінімум) - коефіцієнт близько 0,38 - орієнтовно 2 190 грн, нижче мінімальної пенсії;

3 804,68 грн (2 мінімальні зарплати) - близько 0,75 - орієнтовно 4 330 грн;

9 511,70 грн (5 мінімальних зарплат) - близько 1,88 - орієнтовно 10 850 грн;

38 046,80 грн (максимум) - близько 7,5 - обмежено 25 950 грн.

Окупність доплати повільна. Якщо в реєстрі вже є близько 25 років заробітку, один рік внесків із бази 2 мінімальні зарплати замість мінімуму коштує додатково 22 828 грн, а пенсію підвищує лише на 80-90 грн на місяць. Вкладення повертається приблизно за 20 років.

Хто не платить ЄСВ, але не втрачає стаж

ФОП за трудовим договором. З 1 жовтня 2025 року підприємець не сплачує ЄСВ за себе за місяці, коли роботодавець вніс за нього хоча б мінімум. Стаж формується завдяки зарплаті.

З 1 жовтня 2025 року підприємець не сплачує ЄСВ за себе за місяці, коли роботодавець вніс за нього хоча б мінімум. Стаж формується завдяки зарплаті. Мобілізовані. Внески за період служби сплачує військова частина, тому час служби зараховується до стажу.

Внески за період служби сплачує військова частина, тому час служби зараховується до стажу. ФОП-пенсіонери. Ті, хто вже отримує пенсію, звільнені від ЄСВ за себе, але можуть платити добровільно, щоб добрати стаж.

Ті, хто вже отримує пенсію, звільнені від ЄСВ за себе, але можуть платити добровільно, щоб добрати стаж. Декрет і догляд за дитиною. За отримувача допомоги ЄСВ сплачує ПФУ, тож стаж не втрачається.

Як перевірити стаж і закрити прогалини

Перевіряти стаж варто щороку, а не перед самою пенсією. Найзручніше - навесні, коли дані за попередній рік уже оброблені в реєстрі. Для цього потрібні довідка ОК-5 (дані про внески і стаж з 2000 року) та ОК-7 (з 2011 року), а також електронний кабінет платника ДПС для звірки сплаченого ЄСВ.

Якщо платіж є в банку, але відсутній у реєстрі, спершу звірте розрахунки з ДПС. Якщо ж у реєстрі хибні дані про стаж, подайте до ПФУ заяву про коригування разом із квитанціями.

Порядок закриття прогалин такий:

Замовте ОК-5 і випишіть місяці, які відсутні або зараховані частково. Перевірте в кабінеті ДПС, чи є за ці місяці борг з ЄСВ. Погасіть борг разом зі штрафом і пенею - тоді місяці зарахують. Для неповних місяців з 2004 року подайте заяву на доплату до мінімуму. Для місяців, коли обов'язку платити не було, укладіть договір про докупівлю стажу.

Борг з ЄСВ не списується навіть після закриття ФОП. До нього додаються штраф 20% і пеня 0,1% за кожен день прострочення. На доплату до мінімуму ПФУ надсилає повідомлення-розрахунок, сплатити яке треба протягом 10 календарних днів.

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