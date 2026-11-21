Благодійний фонд "Карітас Кам'янське" виплатив допомогу на зимування для 628 родин переселенців. Кожна отримала по 19 400 гривень на дрова або комунальні витрати.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області на цей тиждень знову нагадав про наближення холодів. Для переселенців, які втратили власні домівки, питання тепла стоїть особливо гостро. Благодійний фонд "Карітас Кам'янське" уже виплатив цільову допомогу на зимування для 628 домогосподарств ВПО.

Кожна родина-переселенець, яка відповідала критеріям соціальної та економічної вразливості, отримала цільову грошову виплату в розмірі 19 400 гривень. Гроші призначені на придбання твердого палива - дров - або на покриття витрат за комунальні послуги.

Скільки родин і на що отримали гроші

Із 628 домогосподарств допомогу на опалення розподілили так: 300 родин отримали кошти на придбання твердого пічного палива, ще 328 родин - на компенсацію витрат за комунальні послуги. Такий поділ дозволяє зменшити фінансове навантаження на сім'ї саме в осінньо-зимовий період.

Соціальний напрям "Гроші на зимування" реалізовували із серпня по жовтень у межах масштабного проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні". Фінансування забезпечила загальноукраїнська мережа Caritas Ukraine за підтримки американського народу через Державний департамент США.

У яких громадах видавали допомогу

Основними громадами, де впроваджували проєкт, стали Божедарівська, Вишнівська, Затишнянська, Криничанська, Лихівська, Петриківська та Саксаганська. Окрім того, виплати надали сім'ям переселенців із Кам'янської та Жовтоводської громад.

Частина родин отримала допомогу після того, як самостійно звернулася на гарячу лінію благодійного фонду. Як повідомляє міська інформаційна служба Кам'янського, у фонді подякували партнерам за довіру та наголосили, що продовжують підтримувати тих, хто найбільше цього потребує в часи випробувань.

Як дізнатися про нові виплати

Ті, хто не встиг потрапити до цієї хвилі, можуть стежити за оголошеннями благодійного фонду "Карітас Кам'янське" та звертатися на його гарячу лінію. Саме через неї частина родин із Кам'янської та Жовтоводської громад і отримала підтримку на зимування.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі - прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, погода готує неприємний сюрприз у Дніпропетровській області.