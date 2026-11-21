Благотворительный фонд "Каритас Каменское" выплатил помощь на зимовку для 628 семей переселенцев. Каждая получила по 19 400 гривен на дрова или коммунальные расходы.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на эту неделю снова напомнил о приближении холодов. Для переселенцев, потерявших собственные дома, вопрос тепла стоит особенно остро. Благотворительный фонд "Каритас Каменское" уже выплатил целевую помощь на зимовку для 628 домохозяйств ВПЛ.

Каждая семья переселенцев, отвечавшая критериям социальной и экономической уязвимости, получила целевую денежную выплату в размере 19 400 гривен. Деньги предназначены на приобретение твердого топлива - дров - или на покрытие расходов за коммунальные услуги.

Сколько семей и на что получили деньги

Из 628 домохозяйств помощь на отопление распределили так: 300 семей получили средства на приобретение твердого печного топлива, еще 328 семей - на компенсацию расходов за коммунальные услуги. Такое разделение позволяет уменьшить финансовую нагрузку на семьи именно в осенне-зимний период.

Социальное направление "Деньги на зимовку" реализовывали с августа по октябрь в рамках масштабного проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине". Финансирование обеспечила общеукраинская сеть Caritas Ukraine при поддержке американского народа через Государственный департамент США.

В каких громадах выдавали помощь

Основными громадами, где внедряли проект, стали Божедаровская, Вишневская, Затышнянская, Криничанская, Лыховская, Петриковская и Саксаганская. Кроме того, выплаты предоставили семьям переселенцев из Каменской и Желтоводской громад.

Часть семей получила помощь после того, как самостоятельно обратилась на горячую линию благотворительного фонда. Как сообщает городская информационная служба Каменского, в фонде поблагодарили партнеров за доверие и подчеркнули, что продолжают поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается во времена испытаний.

Как узнать о новых выплатах

Те, кто не успел попасть в эту волну, могут следить за объявлениями благотворительного фонда "Каритас Каменское" и обращаться на его горячую линию. Именно через нее часть семей из Каменской и Желтоводской громад и получила поддержку на зимовку.

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