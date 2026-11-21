Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в ближайшие выходные осеннее тепло в Украине начнет отступать - в Карпатах ожидают морозы до -8°С и снегопады, местами пройдет мокрый снег.

Погода готовит неприятный сюрприз в Украине в ближайшие дни - осеннее тепло, которое держалось последние недели, начнет отступать, а на смену ему придут дожди, мокрый снег и первые морозы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, опубликованному на портале «Метеопрог», в ближайшее время в Украине, как и раньше, будет преобладать погода с температурой выше нормы, однако уже в выходные в отдельных регионах заметно похолодает.

В субботу, 21 ноября, в большинстве областей будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. На западе осадки возможны в виде мокрого снега, в отдельных районах ожидается туман.

Какие температуры ожидаются в регионах

На западе днем термометры покажут +2...+7°С, на севере +3...+8°С, в центре и на востоке +5...+10°С. Теплее всего будет на юге, где воздух прогреется до +9...+14°С. В высокогорье Карпат температура в течение суток составит 0...-5°С.

В воскресенье, 22 ноября, похолодание станет заметнее. На западе местами ожидаются дождь и мокрый снег, а в Карпатах прогнозируется значительный снег. На дорогах отдельных участков возможен гололед.

Ночью в западных областях температура составит -3...+2°С, днем +2...+7°С. В Карпатах ночью похолодает до -3...-8°С, днем будет 0...-5°С.

На севере ночью ожидается 0...-5°С, днем около 0...+5°С. В центральных областях температура опустится до -3...+2°С ночью и составит +2...+7°С днем. На юге будет теплее: ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С. На востоке ночью ожидается 0...+5°С, днем +2...+7°С.

Штормовое предупреждение по Украине

На 21 ноября в стране объявлен I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в Карпатах, а также в Харьковской, Луганской и Донецкой областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Так что осеннее тепло подходит к концу - уже со следующих выходных во многих регионах придется доставать более теплую одежду, а водителям в Карпатах и на западе стоит учитывать риск гололеда на дорогах.

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