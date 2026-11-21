Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжують автоматично, і чоловікам більше не треба стояти в чергах до ТЦК чи збирати нові довідки.

Продовження відстрочки від мобілізації тепер відбувається майже без участі людини: понад 90% чинних відстрочок держава оновлює автоматично. Якщо ваші дані є в державних реєстрах, іти до ТЦК зі стосом паперів більше не треба. Про це повідомили у Львівському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Автоматичний механізм охоплює 22 різні категорії громадян. Якщо державні бази підтверджують ваші підстави на відстрочку, вона продовжується сама собою, без черг і без збору нових довідок.

Кому відстрочку продовжать автоматично

Автоматично строк дії відстрочки оновлюється для таких груп:

люди з інвалідністю, а також ті, кого ВЛК визнала тимчасово непридатними;

багатодітні батьки (троє і більше дітей) та ті, хто сам виховує неповнолітню дитину;

батьки тяжкохворих дітей або дітей з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з I чи II групою інвалідності;

особи, які доглядають тяжкохворих членів родини чи родичів з інвалідністю;

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

люди, чий чоловік або дружина мають I, II чи III групу інвалідності, а також ті, чиї батьки мають I-II групу;

чоловіки й дружини чинних військовослужбовців, у сім'ї яких є дитина;

студенти, аспіранти, науковці, викладачі вишів і профтехучилищ, а також шкільні вчителі;

родичі тих, хто зник безвісти або загинув під час бойових дій і воєнного стану;

родичі українців, посмертно удостоєних звання Героя України за події Революції Гідності;

військові після звільнення з полону та цивільні, яких незаконно позбавили свободи через російську агресію;

молодь від 18 до 25 років, яка уклала військовий контракт на один рік.

Як оформити відстрочку вперше без походу до ТЦК

Якщо право на відстрочку ви отримуєте вперше, для 12 категорій заяву можна подати просто в смартфоні. У застосунку «Резерв+» онлайн-заявку можуть оформити студенти, аспіранти, педагоги, багатодітні батьки, люди з інвалідністю та ті, кого визнали тимчасово непридатними.

Якщо вашої категорії немає в електронному списку, до ТЦК і СП напряму йти не обов'язково. Закон дозволяє звернутися до будь-якого найближчого ЦНАПу.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилась

Іноді застосунок повідомляє, що автоматично продовжити строк неможливо. Це не означає, що ви втратили право або вас одразу мобілізують. Найчастіше в держреєстрах просто не вистачає певних даних або інформація застаріла. Поточна відстрочка все одно діє до кінця свого офіційного строку.

У такому разі перевірте та оновіть інформацію в реєстрах, після чого знову надішліть запит у «Резерв+» або віднесіть документи до ЦНАПу. Звертатися із заявою напряму до ТЦК для продовження не потрібно. Актуальний статус завжди відображається у смартфоні.

У ТЦК нагадали: якщо людина втрачає право на відстрочку, наприклад після смерті родича, за яким доглядала, це не вважається порушенням правил військового обліку. Закон не передбачає автоматичних штрафів чи строків, після яких таку людину оголошують у розшук через зміну сімейних обставин.

Також не є порушенням відсутність у «Резерв+» даних про проходження ВЛК. Медогляд проходять лише за законними підставами та за направленням.

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