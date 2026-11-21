Задержка пенсии не всегда означает, что выплату отменили: деньги перечисляют до 25 числа, поэтому стоит проверить, почему привычной суммы до сих пор нет.

Пенсия в Украине поступает ежемесячно в пределах установленного периода, и не каждая задержка означает, что выплату забрали. По закону деньги должны выплатить не позднее 25 числа того месяца, за который их начислили, так что если привычной суммы до сих пор нет, стоит проверить пять возможных причин.

Пенсии перечисляют в течение выплатного периода - с 4 по 25 число. Все пенсионеры получают деньги не одновременно: конкретная дата зависит от графика финансирования и способа выплаты. Так что если соседям или знакомым средства уже зачислили, это еще не значит, что именно вам задерживают пенсию.

Что проверить, если пенсия не поступила

Первое, на что советуют обратить внимание в Пенсионном фонде Украины, - не наступила ли еще ваша дата выплаты по графику. Стоит вспомнить привычный день поступления средств и выяснить, завершился ли выплатной период. Если 25 число уже прошло, а денег нет, следует уточнить статус выплаты в ПФУ.

Вторая распространенная причина - проблема с банковским счетом. Когда пенсия идет на карту, дело может быть не в самом начислении, а в обслуживании. Важно различать карту и счет: деньги перечисляют на банковский счет, а карта лишь инструмент доступа к нему. Проверьте, активен ли счет, не изменились ли реквизиты и не приходило ли уведомление о необходимости сменить банк.

Третья причина касается тех, кто получает пенсию через «Укрпочту». Выплата зависит от графика работы отделения и доставки почтальоном. Если человек временно сменил место жительства или в населенном пункте нет возможности доставить деньги, нужно уточнить, где именно их можно получить.

Когда ПФУ может остановить выплату

Отдельное основание для прекращения выплаты - если назначенную пенсию не получали шесть месяцев подряд. Тогда ПФУ вправе остановить выплату согласно статье 49 закона №1058-IV. В таком случае нужно выяснить основание и порядок возобновления.

Четвертая причина - непройденная физическая идентификация. Люди, которые временно находятся за границей или проживают на оккупированных территориях, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого календарного года. Статус можно проверить в сервисе «Моя идентификация» на вебпортале ПФУ или в приложении Пенсионного фонда.

Отдельное условие касается пенсионеров на временно оккупированных территориях или тех, кто выехал оттуда во время оккупации: для продолжения выплат они должны уведомить ПФУ о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

Пятая причина - Пенсионный фонд официально приостановил выплату. Статья 49 закона №1058-IV определяет основания для этого, среди которых назначение пенсии на основе документов с недостоверными сведениями и непройдение идентификации.

Что делать, если пенсия не поступила

Начинать стоит с личного кабинета на вебпортале ПФУ - там видна информация о пенсионном деле, обращениях и данные об идентификации. Если причина непонятна, обратитесь в сервисный центр ПФУ или подайте электронное обращение. В запросе укажите, за какой месяц не поступила пенсия, когда обычно поступали средства, каким способом получаете выплату и менялись ли реквизиты или место жительства.

Попросите сообщить, была ли начислена пенсия, перечислили ли средства и есть ли решение о приостановлении выплаты. Если ПФУ подтвердит перечисление, но денег нет, обратитесь уже в банк или почтовому оператору. Главное - определить, на каком этапе возникла проблема: начисление, финансирование, зачисление на счет или доставка.

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