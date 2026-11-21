Суд признал: штрафа за несвоевременную регистрацию налоговой накладной или подачу отчетности можно избежать, если сбой на стороне ГНС официально подтвержден. Рассказываем, какие доказательства сохранить, чтобы налоговая не наказала.

Штраф за запоздалую отчетность из-за сбоя налоговой можно не платить, если доказать, что просрочка произошла не по вашей вине. Суд подтвердил: когда сбой случился на стороне ГНС и это официально зафиксировано, штрафа за несвоевременную регистрацию налоговой накладной или подачу отчетности можно избежать.

Как сообщает The Page, речь идет о ситуации, когда электронный кабинет плательщика или Единый реестр налоговых накладных не работает из-за технических проблем. Бизнес или ФЛП физически не может вовремя подать документ, хотя сделал все от него зависящее.

Ключевое условие - сбой должен быть подтвержден официально. Простого заявления «у меня не открывался кабинет» недостаточно. Налоговая будет проверять, действительно ли ее системы не работали именно в тот день и час, когда вы пытались отправить документ.

Что грозит, если доказательств нет

Если доказать сбой не удастся, придется платить. Размер санкции зависит от срока просрочки: по Налоговому кодексу он составляет от 2% до 25% суммы НДС в накладной. Чем дольше тянули с регистрацией - тем больший процент придется отдать.

То есть за одну несвоевременно зарегистрированную накладную можно потерять существенную сумму. Поэтому важно не игнорировать проблему и сразу фиксировать сбой, а не ждать, пока налоговая сама начислит штраф.

Какие доказательства сохранить

Самый надежный аргумент - официальное подтверждение от ГНС, что в конкретный период ее системы не работали. Также стоит собрать:

скриншоты экрана с ошибкой, датой и временем, когда кабинет или реестр не открывался;

переписку с технической поддержкой ГНС или заявки через службу поддержки;

квитанции или сообщения о непринятии документа с фиксацией времени;

по возможности - справку или акт от ГНС о техническом сбое.

Важно фиксировать не только сам факт проблемы, но и точное время. Именно по времени налоговая сверяет, совпала ли ваша просрочка с периодом, когда системы действительно не работали.

Что делать сразу после сбоя

Первый шаг - подать документ сразу, как только система заработала. Не ждите следующего дня или конца месяца: чем быстрее зарегистрируете накладную или отчет, тем меньше риск начисления штрафа.

Дальше письменно обратитесь в ГНС с сообщением о техническом сбое и попросите подтвердить, что в этот период были проблемы с работой сервисов. Такой бумажный след станет главным аргументом, если дело дойдет до обжалования.

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