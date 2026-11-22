ФЛП на упрощенной системе должны были уплатить единый налог за 3 квартал до 19 ноября. Тем, кто не уложился, грозит штраф в 25% от суммы долга и пеня за каждый день просрочки.

Штрафы от налоговой в Украине грозят всем, кто просрочил обязательный платеж. Для ФЛП на упрощенной системе крайним сроком стало 19 ноября - до этой даты нужно было уплатить единый налог за 3 квартал. Кто не успел, тот уже в категории должников.

Больше всего это касается предпринимателей третьей группы. Они платят единый налог не ежемесячно, а раз в квартал: 5% от дохода или 3% плюс НДС, и деньги должны поступить в течение 50 календарных дней после окончания квартала. Поскольку 3 квартал завершился 30 сентября, последним днем уплаты было именно 19 ноября.

Если налог не поступил вовремя, у ФЛП образуется налоговый долг. За неуплату согласованной суммы предусмотрен штраф в размере 25% от суммы неуплаченного налога. Если то же нарушение повторится в течение следующих 1095 дней, штраф вырастет до 50%.

Отдельно от штрафа на долг начисляется пеня. Она считается за каждый календарный день просрочки и составляет 120% учетной ставки Нацбанка. Например, с долга в 5 000 гривен только штраф в 25% - это дополнительные 1 250 гривен, и к ним ежедневно добавляется пеня, поэтому сумма быстро растет.

Взыскивают долг поэтапно. Сначала ГНС направляет налоговое требование. Если его проигнорировать, налоговая может списать средства со счетов предпринимателя без его отдельного согласия, наложить налоговый залог на имущество, а дальше дело переходит к исполнительной службе с риском ареста активов.

Как избежать штрафа и пени

Единственный гарантированный способ - платить вовремя. Если 19 ноября уже прошло, перечислите деньги как можно скорее, ведь пеня набегает ежедневно и каждый день задержки увеличивает долг.

Перед оплатой проверьте реквизиты: правильный счет IBAN и назначение платежа. Оплатить можно через приложение банка или в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС. Предпринимателям первой и второй группы тоже стоит быть внимательными: они платят единый налог ежемесячно авансом до 20 числа, и за неуплату такого взноса предусмотрен штраф в 50% ставки налога.

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