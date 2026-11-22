Із настанням холодів на українських заправках змінюється не лише ціна, а і склад пального. З листопада по березень звичайний А-95 має іншу рецептуру, завдяки якій двигун легше заводиться в мороз.

Пальне на АЗС подешевшало, але із настанням холодів на заправках змінюється не лише ціна, а і склад бензину. З листопада по березень звичайний А-95 має іншу рецептуру, завдяки якій двигун набагато легше заводиться в мороз. Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Ukr.Media.

Чим зимовий бензин відрізняється від літнього

Про морозостійке дизельне пальне знає майже кожен водій, а от сезонний бензин для багатьох залишається несподіванкою. На відміну від дизельного пального, яке на морозі швидко густіє, бензин зберігає текучість і замерзає лише за температури нижче -60 °C. Тому в зимовій рецептурі змінюють не в'язкість, а випаровуваність рідини.

Двигун внутрішнього згоряння спалює не саму рідину, а її пару в суміші з повітрям, однак на холоді випаровування йде занадто повільно. Щоб двигун не вередував під час ранкового запуску, у пальне додають більше легких фракцій, наприклад бутан, який використовують у звичайних запальничках.

Влітку діє протилежне правило, адже надто легкий склад у спеку може закипіти просто в паливних магістралях. Через повітряні пробки двигун ризикує раптово заглухнути, від чого раніше особливо потерпали старі карбюраторні машини. Додаткової потужності зимовий А-95 не дає, бо енергії в одному літрі такого пального навіть трохи менше, ніж у літньому.

Коли продають зимовий бензин

Літній варіант пального реалізують на заправках з 16 квітня по 15 жовтня, а повноцінне зимове з'являється в продажу з 16 листопада. У перехідні тижні навесні та восени мережі продають проміжний сорт.

На заправочному пістолеті сезонність пального зазвичай ніяк не позначається. Щоб переконатися в характеристиках заправленого А-95, водій може попросити в оператора копію паспорта якості на партію продукту.

Що робити, якщо в баку лишилося літнє пальне

Якщо в баку ще є літнє пальне, а на вулиці вдарив сильний мороз, справний сучасний автомобіль із системою впорскування все одно заведеться. Стартер просто крутитиме колінвал трохи довше, ніж зазвичай, хоча старим карбюраторним моделям у таку погоду доведеться значно важче.

Коли навесні в баку залишається зимовий сорт, сучасна електроніка легко адаптується до змін. Зливати пальне не потрібно, адже на АЗС спочатку завозять проміжний варіант, і старі запаси поступово змішуються зі свіжими.

Чого категорично не можна робити

Самостійно доливати в бак спирт, побутові розчинники або сумнівні присадки з позначкою «для зими» не варто. Найкраще рішення - заправлятися на великих станціях із швидким обігом пального, де в резервуарах завжди зберігається свіжий продукт, що відповідає сезону.

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