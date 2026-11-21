В Україні розглядають новий механізм бронювання: підприємства зможуть захистити до 100% персоналу, але натомість щомісяця направляти до 1% працівників на військову службу.

Бронювання від мобілізації в Україні можуть кардинально розширити. Уряд опрацьовує модель, за якої підприємства зможуть забронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, але натомість щомісяця віддавати частину персоналу на військову службу.

Про такий механізм повідомляє ТСН із посиланням на документи, які оприлюднив народний депутат Олександр Федієнко. Йдеться про протокол засідання Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству економіки спільно з Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ опрацювати відповідний механізм протягом двох тижнів.

За запропонованою моделлю підприємства, установи та організації зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників. Умовою є щомісячне направлення до 1% персоналу на військову службу.

Передбачається, що за мобілізованими співробітниками зберігатимуть робочі місця та заробітну плату. Скільки саме часу вони мають служити, в оприлюдненому документі не уточнюють.

Що це означає для бізнесу

Важливо, що наразі це лише пропозиція, а не чинні правила бронювання. Для її запровадження потрібне додаткове юридичне врегулювання, тож скористатися таким механізмом підприємства поки не можуть.

Нині бронювання працює за іншими правилами. Підприємство має отримати статус критично важливого, після чого подає списки працівників на бронювання через портал «Дія». Нова модель на 100% персоналу запрацює лише після окремого рішення уряду.

Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають належно оформленої відстрочки або бронювання.

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