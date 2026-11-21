Правила дорожнього руху чітко визначають, де навчальна їзда заборонена. Вчитися водінню на автомагістралях і дорогах для автомобілів категорично не можна.

Навчальна їзда - важливий етап підготовки майбутнього водія, і правила для водіїв в Україні тут особливо суворі: проводити таке навчання можна далеко не на кожній дорозі. Правила дорожнього руху чітко визначають, де вчитися керувати авто категорично заборонено.

Насамперед ідеться про автомагістралі та дороги для автомобілів. На цих ділянках навчальна їзда заборонена повністю, незалежно від рівня підготовки учня чи досвіду інструктора.

Початкове навчання керуванню транспортним засобом взагалі має проходити не на дорогах загального користування, а на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де немає інших учасників дорожнього руху. Лише після цього учень виїжджає на звичайні вулиці.

Сам навчальний автомобіль повинен бути позначений розпізнавальним знаком «Навчальний транспортний засіб». Інструктор при цьому має мати посвідчення водія відповідної категорії та стаж керування не менше трьох років.

Під час навчальної їзди учень прирівнюється до водія. Це означає, що за порушення правил відповідальність несе і він, і інструктор, який зобов'язаний контролювати ситуацію за кермом.

Де навчатися водінню законно

Перші заняття варто починати з автодрому або закритого майданчика автошколи. Там учень відпрацьовує базові навички: старт, гальмування, маневрування, паркування заднім ходом.

Після цього можна виїжджати на дороги, але лише ті, де навчальна їзда дозволена. Уникати слід не лише автомагістралей, а й ділянок, де рух заборонено відповідними дорожніми знаками.

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