Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував запис чоловіка в реєстр «Оберіг» як порушника, оскільки ТЦК не довів вручення повістки. Розповідаємо, як перевірити свій статус і оскаржити рішення військкомату.

Військовий облік в Україні має працювати за правилами, а не за бажанням окремої посадової особи. Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував запис чоловіка в реєстр «Оберіг» як порушника, бо ТЦК так і не довів, що йому вручили повістку.

Справу №300/2583/26 розглядали після того, як працівники територіального центру комплектування внесли чоловіка до електронного реєстру військовозобов'язаних із позначкою про порушення правил військового обліку. Підставою стало те, що він нібито проігнорував повістку.

Але в суді військкомат не зміг підтвердити, що чоловік особисто отримав документ. Як повідомляє Судово-юридична газета, суд нагадав: внесення до «Оберегу» як порушника має спиратися на доказ належного вручення повістки, а не лише на сам факт її оформлення.

Що означає такий статус у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» запис про порушення відображається як статус «Порушення правил військового обліку» або «В розшуку». Це має реальні наслідки: чоловіка можуть зупинити на вулиці чи блокпості, а за ухилення передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Тому навіть якщо людина вчасно оновила дані чи має право на відстрочку, помилковий статус у реєстрі здатен створити чимало проблем. Саме його і потрібно прибирати, а не просто чекати.

Як оскаржити запис у порушника

Спершу письмово зверніться до свого ТЦК із заявою та проханням пояснити, на якій підставі внесли запис. Відповідь має надійти протягом місяця, і вона стане головним доказом під час подальшого оскарження.

Якщо ТЦК не виправляє запис або ігнорує заяву, чоловік має право подати позов до окружного адміністративного суду за місцем розташування ТЦК або власного проживання. У позові варто просити визнати дії протиправними та зобов'язати видалити запис із реєстру.

Головним аргументом у таких справах є відсутність доказів належного вручення повістки. Якщо її не вручали особисто під підпис або не надіслали належним чином, суд стає на бік чоловіка, і саме це сталося в Івано-Франківську.

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