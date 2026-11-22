В останні дні листопада в Україну заходить перша зимова погода - з мокрим снігом, ожеледицею на дорогах і нічними заморозками. Сильних снігопадів і лютих морозів поки не прогнозують.

Погода в Україні переходить у зимовий режим наприкінці листопада: синоптики попереджають про перший сніг, мокрий сніг і ожеледицю на дорогах. Але на люті морози до мінус 20 градусів поки розраховувати не варто.

Про зміну погоди розповів керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, передає видання «Час-Дій». За його словами, для третьої декади листопада таке зниження температури цілком звичне явище.

Сильних снігопадів і серйозних морозів найближчими днями не прогнозують. Погода псуватиметься поступово, бо через Україну проходять одразу кілька атмосферних вихорів.

Чого чекати найближчими днями

На початку тижня територію країни накриває вологий південний циклон «Veronica» із дощами різної сили та штормовими поривами вітру 15-21 м/с. Попри негоду, температура тримається на 7-12 градусів тепла - вище за кліматичну норму.

Після нього регіон перетинає холодний атмосферний фронт, а з півночі Скандинавії починає надходити арктичне повітря. Стовпчики термометрів опустяться до 6-11 градусів тепла.

Уже наступного вікенду вночі підморозить до 0-5 градусів, через що на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вдень буде лише 0-5 тепла.

Далі в Україну прийде новий південний циклон із дощем і мокрим снігом. Уночі - до мінус 5 градусів, вдень 0-5 тепла. Тепліше буде лише на півдні: там стовпчики піднімуться до 9-14 градусів.

Яким буде наступний тиждень

Розрахунки міжнародних метеоцентрів показують, що наступний робочий тиждень уже нагадуватиме зиму. Періодично йтиме сніг і мокрий сніг, дороги залишатимуться слизькими, місцями навіть ляже нестійкий сніг.

Уночі температура опускатиметься до 1-6 градусів морозу, вдень буде від мінус 3 до плюс 2. Тобто повноцінних зимових холодів, які сковують землю, поки що не очікують.

Де ожеледиця найнебезпечніша

Тонкий лід на дорогах з'являється щоразу, коли температура повітря переходить через нуль. Волога, що лишається на асфальті після дощу чи мокрого снігу, з нічними заморозками миттєво замерзає.

Найпершою крижана кірка вкриває мости, естакади, шляхопроводи та відкриті ділянки трас. Вітер продуває їх з усіх боків, тому дорожнє покриття там вистигає швидше, ніж звичайний ґрунт.

Водіям радять бути уважними на дорогах, а пішоходам - обережно ходити тротуарами в ранкові години, коли все підмерзає.

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