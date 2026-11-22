Цього тижня Близнюкам варто уважніше ставитися до того, коли і кому вони висловлюють свою думку. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи зазначають: навіть правильні слова можуть не спрацювати, якщо сказані не вчасно.

На початку тижня, у понеділок і вівторок, краще більше слухати, ніж говорити. Ваші погляди досить тверді, але оточення не завжди готове їх сприймати. Особливо це стосується спілкування з друзями: підтримуйте їх, але без тиску і повчань - так ви збережете теплі стосунки, не нав'язуючи власну позицію.

Робота і фінанси

Середа і четвер пройдуть переважно в робочому режимі, і є ймовірність дрібної сварки з колегою чи партнером через різницю поглядів. Намагайтеся не загострювати ситуацію через дрібниці - питання, швидше за все, не варте тривалого конфлікту. Зосередьтеся на поточних завданнях і відкладіть серйозні фінансові рішення до кращого моменту, адже у другій половині тижня ситуація може різко змінитися.

Стосунки

У особистому житті цей тиждень принесе чимало емоцій. На початку варто бути відкритими до чужої точки зору, навіть якщо вона відрізняється від вашої. Ближче до кінця тижня можлива несподівана зміна у ставленні до когось із близьких - це може бути як переосмислення старого непорозуміння, так і новий погляд на стосунки, які здавалися зрозумілими.

Здоров'я та енергія

Емоційне напруження середини тижня може позначитися на самопочутті, тож варто приділити увагу повноцінному відпочинку. Намагайтеся лягати спати вчасно і не перевантажувати себе після робочих суперечок. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть швидше відновити внутрішню рівновагу перед несподіванками вихідних.

Найкращі дні тижня

П'ятниця і субота стануть найяскравішими днями тижня - зірки обіцяють доволі радикальні зміни: у настрої, поглядах на ситуацію або несподіваний поворот подій. Будьте готові до сюрпризу і не бійтеся переглянути власну позицію. Неділя підійде для роздумів про те, які зміни варто втілити в найближчому майбутньому.