После повреждения Керченского моста в оккупированном Крыму вводят лимиты на топливо и базовые продукты. На заправках очереди, а жители массово скупают крупы, макароны и консервы.

Дефицит продуктов в Крыму стал ощутимым после атак на Керченский мост: оккупационные власти полуострова вводят ограничения на продажу топлива и базовых продуктов, а жители массово скупают товары длительного хранения.

Как сообщает ТСН, на заправках образовались большие очереди, ведь отдельные водители пытаются закупить бензин сотнями литров. Из-за ажиотажа оккупационные власти Севастополя уже вернули ограничения на продажу топлива: полный бак и не больше 20 литров в канистры за одну заправку.

Что скупают в магазинах

Параллельно растет спрос на продукты длительного хранения. По информации Центра национального сопротивления, началась массовая скупка круп, макарон, консервов и других базовых товаров.

В некоторых магазинах уже действует ограничение количества товаров в одни руки, хотя масштаб дефицита в магазинах пока остается неоднозначным. Поэтому сравнить ситуацию с полноценным дефицитом пока нельзя, но ажиотаж нарастает.

«Фактически повреждение транспортной инфраструктуры уже вызвало панические настроения среди населения полуострова. Люди пытаются создать собственные запасы, не понимая, насколько стабильной останется поставка в дальнейшем», - пишет ЦНС.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в магазинах в Керчи вывесили объявления, которые напрямую связывают ограничение продажи гречки, сахара и макаронных изделий с «нарушением транспортно-логистического сообщения».

Один из местных жителей в комментарии канала говорит о «очередном приступе гречневой шизофрении» и сообщает, что «из магазинов выгребли все, что можно выгрести».

Причина ажиотажа - удары по Керченскому мосту

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины снова атаковали Керченский мост. Предыдущие атаки 16-17 ноября привели к разрушению одной из арок моста, обрушению одного пролета и остановке движения автомобильной части.

Российское Министерство транспорта официально признало остановку железнодорожного сообщения, объяснив это последствиями ночной атаки дронов. Генштаб ВСУ заявил, что движение по мосту перекрыто, а железнодорожное полотно повреждено.

Именно повреждение транспортной инфраструктуры, по данным ЦНС, и спровоцировало панические настроения среди населения полуострова.

Какие ограничения уже действуют

Оккупационные власти Севастополя пока ограничили продажу топлива на уровне полного бака плюс 20 литров в канистры за одну поездку. Введут ли более жесткие шаги - например продажу только по карточкам или талонам - пока неизвестно.

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