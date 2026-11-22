Після пошкодження Керченського мосту в окупованому Криму запроваджують ліміти на пальне й базові продукти. На заправках черги, а мешканці масово скуповують крупи, макарони та консерви.

Дефіцит продуктів у Криму став відчутним після атак на Керченський міст: окупаційна влада півострова запроваджує обмеження на продаж пального та базових харчів, а мешканці масово скуповують товари тривалого зберігання.

Як повідомляє ТСН, на автозаправках утворилися великі черги, адже окремі водії намагаються закупити бензин сотнями літрів. Через ажіотаж окупаційна влада Севастополя вже повернула обмеження на продаж пального: повний бак і не більше 20 літрів у каністри за одну заправку.

Що скуповують у магазинах

Паралельно зростає попит на продукти тривалого зберігання. За інформацією Центру національного спротиву, розпочалося масове скуповування круп, макаронів, консервів та інших базових товарів.

У деяких магазинах уже діє обмеження кількості товарів в одні руки, хоча масштаб дефіциту в магазинах поки залишається неоднозначним. Через це порівняти ситуацію з повноцінним дефіцитом поки не можна, але ажіотаж усе наростає.

«Фактично пошкодження транспортної інфраструктури вже спричинило панічні настрої серед населення півострова. Люди намагаються створити власні запаси, не розуміючи, наскільки стабільним залишатиметься постачання надалі», - пише ЦНС.

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляє, що в магазинах у Керчі вивісили оголошення, які напряму пов'язують обмеження продажу гречки, цукру та макаронних виробів із «порушенням транспортно-логістичного сполучення».

Один із місцевих мешканців у коментарі каналу говорить про «черговий напад гречаної шизофренії» та повідомляє, що «з магазинів вигребли все, що можна вигребти».

Причина ажіотажу - удари по Керченському мосту

У ніч проти 19 листопада Збройні сили України знову атакували Керченський міст. Попередні атаки 16-17 листопада призвели до руйнування однієї з арок мосту, обвалу одного прольоту і зупинення руху автомобільної частини.

Російське Міністерство транспорту офіційно визнало зупинку залізничного сполучення, пояснивши це наслідками нічної атаки дронів. Генштаб ЗСУ заявив, що рух мостом перекрито, а залізничне полотно пошкоджено.

Саме пошкодження транспортної інфраструктури, за даними ЦНС, і спровокувало панічні настрої серед населення півострова.

Які обмеження вже діють

Окупаційна влада Севастополя поки обмежила продаж пального на рівні повного бака плюс 20 літрів у каністри за одну поїздку. Чи запровадять жорсткіші кроки - наприклад продаж лише за картками чи талонами - поки невідомо.

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