Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью, связанной с катастрофой, получают повышенные минимальные пенсии. С 1 марта 2026 года сумма зависит от группы инвалидности и составляет от 12 392 до 20 653 гривен.

Пенсионные выплаты в Украине для отдельных категорий граждан повысились с 1 марта 2026 года. Речь идет о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чья инвалидность связана с катастрофой, - им установили минимальную пенсию на уровне среднемесячной зарплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Минимальные размеры пенсионных выплат для ликвидаторов зависят от группы инвалидности. Обязательное условие - должна быть доказана связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

С 1 марта 2026 года действуют такие минимальные суммы:

I группа инвалидности - 20 653,55 грн, то есть 100% средней зарплаты в Украине за 2025 год, с которой уплачены страховые взносы;

II группа инвалидности - 16 522,84 грн, или 80% этого показателя;

III группа инвалидности - 12 392,13 грн, или 60%.

Перерасчет проводят ежегодно с 1 марта. Для него берут показатель средней зарплаты за год, предшествующий году перерасчета. Именно поэтому в 2026 году применили показатель за 2025 год - 20 653,55 грн.

Могут ли ликвидаторы получать больше

Пенсионная выплата может превышать установленный минимум, если человеку назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Важно понимать: приведенные суммы - это гарантированный минимальный уровень для ликвидаторов с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС, а не максимальный размер пенсии.

Как проверить свою пенсию

Проверить, правильно ли начислена выплата, можно через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ. Для перерасчета понадобятся документы, подтверждающие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и причинную связь инвалидности с катастрофой.

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